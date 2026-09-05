Σέρρες: Γυναίκες βούτηξαν από 70χρονη 11.000 ευρώ και κοσμήματα με τη μέθοδο του λογιστή – Πώς οι γείτονες οδήγησαν στη σύλληψή τους

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα 2 γυναίκες, μια 20χρονη και μια 26χρονη για εξαπάτηση μιας 70χρονης με τη μέθοδο του «λογιστή».

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα συνεργός τους τηλεφώνησε στην παθούσα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να παραδώσει τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, ώστε να καταγραφούν στην εφορία.

Με αυτόν τον τρόπο την έπεισαν να βάλει σε σακούλα το χρηματικό ποσό των 11.010 ευρώ και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και να τα τοποθετήσει σε σημείο που της υπέδειξαν, τα οποία αφαίρεσε η μία από τις 2 συλληφθείσες.

Στην κατοχή της βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και η δεύτερη συλληφθείσα, όπου την ανέμενε και από την κατοχή τους κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως γείτονες παρατήρησαν δύο άγνωστες γυναίκες να κυκλοφορούν στην περιοχή και οι κινήσεις τους τους φάνηκαν ύποπτες. Έτσι λοιπόν κάλεσαν την Αστυνομία και οι δύο απατεώνισσες κατέληξαν με χειροπέδες.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθείσες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».