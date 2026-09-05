Κοζάνη: Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης σε βάρος 22χρονης – Αγόρασε λάπτοπ από ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν το παρέλαβε ποτέ

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης που τελέστηκε τέλη Νοεμβρίου του έτους 2025 σε βάρος 22χρονης ημεδαπής.

Ειδικότερα, η 22χρονη κατήγγειλε ότι στις 28 Νοεμβρίου του 2025 εξαπατήθηκε, καθώς πραγματοποίησε αγορά laptop από ηλεκτρονικό κατάστημα, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 298,34 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του καταστήματος, χωρίς ωστόσο αυτή να ολοκληρωθεί.

Παρά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε η παθούσα με το κατάστημα, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της παραγγελίας της, δεν παρέλαβε μέχρι και σήμερα το προϊόν.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ατόμων, ενός 52χρονου αλλοδαπού, ιδιοκτήτη του καταστήματος, στον οποίο ανήκει ο τραπεζικός λογαριασμός που κατατέθηκε το χρηματικό ποσό για την αγορά του laptop και ενός 56χρονου ημεδαπού, κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης, μέσω της οποίας επικοινώνησε η 22χρονη με το κατάστημα.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Τέλος, προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.