Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη υπάλληλος καταστήματος
Intime
THESTIVAL TEAM
Στο νοσοκομείο κατέληξε μια 13χρονη, στη Θεσσαλονίκη, μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Συγκεκριμένα, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της πόλης για παροχή πρώτων βοηθειών μετά από αδιαθεσία που ένιωσε αφού κατανάλωσε αλκοόλ.
Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 25χρονος διότι ως υπάλληλος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή των Συκεών, πούλησε στη 13χρονη δύο συσκευασίες αλκοολούχων ποτών.
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