MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη υπάλληλος καταστήματος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο νοσοκομείο κατέληξε μια 13χρονη, στη Θεσσαλονίκη, μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της πόλης για παροχή πρώτων βοηθειών μετά από αδιαθεσία που ένιωσε αφού κατανάλωσε αλκοόλ.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 25χρονος διότι ως υπάλληλος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή των Συκεών, πούλησε στη 13χρονη δύο συσκευασίες αλκοολούχων ποτών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Η χώρα έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή και όχι αλλαγή φρουράς διαχειριστή με το ήδη υπάρχον πλαίσιο

ΧΑΛΑΡΑ 14 ώρες πριν

Οι εφιάλτες είναι τρομακτικοί. Μήπως όμως σου κάνουν καλό;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 37 λεπτά πριν

Κ. Χατζηδάκης για τη νέα ΚΑΠ: Τι θα αλλάξει στην ελληνική γεωργία

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Η απάντηση της Acun Medya στον Σταύρο Φλώρο: “Δεν έχουμε λάβει καμία αγωγή, δεν θα ανεχθούμε καμία συκοφαντική συμπεριφορά”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Κώστας Γιουτίκας: Η απόφασή μου να είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας δεν αλλάζει

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων από τον ΕΟΔΥ