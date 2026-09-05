Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο οινοποιείο της Achaia Clauss στην Πάτρα – Καταστράφηκε ολοσχερώς το πέτρινο κτήριο

Χωρίς ενεργές φλόγες είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο του οινοποιείου της Achaia Clauss, στην περιοχή του Πετρωτού της Πάτρας.

Από τις φλόγες νωρίτερα καταστράφηκε ένα πέτρινο κτήριο της εγκατάστασης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη και δεν έχει επεκταθεί σε άλλα κτήρια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00, μόλις τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του «Ανοιχτού Τρύγου 2026», της εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 08:00 στο Castro Clauss, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων στη συγκομιδή και στο παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ παραμένει άγνωστο αν προκλήθηκαν από υλικά ή εξοπλισμό που υπήρχαν στο κτίριο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή και πολλές ξύλινες επιφάνειες, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχει καταστραφεί ολοσχερώς ένα πέτρινο διώροφο κτίριο από τη φωτιά. Ωστόσο όπως ανέφεραν από την ΠΥ, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλα κτήρια της εγκατάστασης.

Η ακριβής έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ακριβώς κτίριο επηρεάστηκε ούτε αν η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε ιστορικούς χώρους, παλιές κάβες, ξύλινα βαρέλια ή αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στο συγκρότημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς.

Επιχείρηση με 27 πυροσβέστες

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον Δήμο Πατρέων να διαθέτει οχήματα για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Από την πρώτη στιγμή βασικός στόχος ήταν να περιοριστεί η φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο και να αποτραπεί η επέκτασή της στη γειτονική δασική έκταση. Σύμφωνα με τη νεότερη εικόνα, το μέτωπο έχει περιοριστεί σημαντικά και η φωτιά βρίσκεται σχεδόν υπό πλήρη έλεγχο, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην Πάτρα. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 5, 2026

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μόλις ολοκληρωθεί η κατάσβεση και καταστεί ασφαλής η πρόσβαση στο κτίριο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία για τον εντοπισμό της εστίας και την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.

Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Πάτρας

Η Achaia Clauss αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά σημεία της Πάτρας και το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1861 από τον Βαυαρό Γουστάβο Κλάους και έχει συνδέσει το όνομά της με τη Μαυροδάφνη και την οινική ιστορία της χώρας.

Το συγκρότημα, στις παρυφές του Παναχαϊκού, περιλαμβάνει πέτρινα κτίρια, ιστορικές κάβες και παλαιά ξύλινα βαρέλια, ανάμεσά τους και βαρέλια Μαυροδάφνης που χρονολογούνται από το 1873. Η σημερινή ημέρα είχε ιδιαίτερη σημασία για την οινοποιία, καθώς ήταν προγραμματισμένος ο «Ανοιχτός Τρύγος 2026», μια δράση αφιερωμένη στα 165 χρόνια ιστορίας του χώρου.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση της κατάσβεσης και η αποτίμηση των ζημιών σε ένα μνημειακό συγκρότημα με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία για την Πάτρα.