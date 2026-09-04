Ο Χρυσοχοΐδης εγκαινίασε τρία αστυνομικά τμήματα στο Διδυμότειχο – “Η Ελλάδα είναι μια χώρα απρόσβλητη, σταθερή και ασφαλής”

Παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή ΑΜΘ, ταξίαρχου Λάμπρου Τσιάρα και υψηλών προσκεκλημένων τελέστηκαν σήμερα στο Διδυμότειχο -από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνό- τα εγκαίνια του Αστυνομικού Τμήματος, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης.

«Δέσμευσή μας είναι ότι θα είμαστε διαρκώς αρωγοί, συμπαραστάτες και συμμέτοχοι στον καθημερινό αγώνα για την ασφάλεια της Ελλάδας», επισήμανε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η παρουσία του στον Βόρειο Έβρο, στο Διδυμότειχο, «συμβολίζει την ισχυρή μας βούληση, αλλά ταυτόχρονα και την καθημερινή μας δουλειά στην ασφάλεια του Έβρου και της Ελλάδας, ενώ απαντά στο αίτημα της ασφάλειας που είναι το πιο σημαντικό και κυρίαρχο αίτημα των πολιτών της χώρας μας. Να γνωρίζουν όλοι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, η οποία είναι απρόσβλητη, σταθερή και ασφαλής».

Εξήρε το έργο των ανθρώπων της αστυνομίας και του στρατού στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την αξιοζήλευτη και αξιέπαινη. «Είναι μια προσφορά των ενστόλων μας, στην ασφάλεια και στην προστασία των συνόρων μας. Τα κτήρια τα οποία εγκαινιάζουμε αποτελούν πολύτιμες δομές και υποδομές για τον στόχο που υπηρετούμε, που δεν είναι άλλος από την ασφάλεια των συνόρων».

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε ειδική αναφορά και στη σημασία του φράχτη του Έβρου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα σύνορά μας είναι ασφαλή, οι ροές είναι σχεδόν μηδενικές, οι σχέσεις μας με τους γείτονες θέλουμε πάντα να είναι σχέσεις ειρήνης, φιλίας και ανταλλαγής απόψεων πάνω στο θέμα της ασφάλειας. Ταυτόχρονα, όμως, είμαστε εδώ για να διακηρύξουμε με κάθε τρόπο ότι όλη η στάση μας σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειάς μας και των συνόρων μας είναι απαραβίαστη. Συνεχίζουμε την κατασκευή του φράχτη.

Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται και άλλα χιλιόμετρα και βεβαίως στο άμεσο μέλλον είμαι σίγουρος ότι η Κυβέρνησή μας, όπως έκανε μέχρι σήμερα κατασκευάζοντας περίπου 80 χιλιόμετρα, θα συνεχίσει, ούτως ώστε να καλύψουμε και άλλα σημαντικά σημεία, τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν “κίνδυνο” κυρίως για τη ροή παράνομων μεταναστών στη χώρα».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως «το προσωπικό του συνόλου των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας διακρίνεται για τον επαγγελματισμό του, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, προκειμένου να στεκόμαστε αντάξιοι των προσδοκιών των συμπολιτών μας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της εποχής μας και διασφαλίζοντας την ηρεμία και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, που έχει παραχωρήσει το κτίριο στο οποίο στεγάζονται πλέον το Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, στάθηκε στη μεγάλη σημασία στη μεγάλη σημασία της συνεργασίας, της επιμονής και της προσπάθειας και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στο να υλοποιηθεί το έργο.

Όπως τόνισε, πρόκειται για «ένα έργο που δεν αποτελεί απλώς μια νέα κτιριακή υποδομή, αλλά ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια, στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, στην αξιοπρεπή καθημερινότητα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και, τελικά, στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Γιατί ας μην ξεχνάμε κάτι απλό: η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών δεν κρίνεται μόνο από τους ανθρώπους που τις στελεχώνουν, αλλά και από τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να εργαστούν. Σύγχρονοι, λειτουργικοί και αξιοπρεπείς χώροι σημαίνουν καλύτερη οργάνωση, ταχύτερη εξυπηρέτηση και, στην πράξη, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απέναντι στον πολίτη. Για εμάς, ως Δημοτική Αρχή, κάθε έργο που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών έχει ιδιαίτερη σημασία. Πολύ περισσότερο όταν αφορά έναν ακριτικό Δήμο όπως το Διδυμότειχο, έναν τόπο με ξεχωριστό ιστορικό βάρος, αλλά και με αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις. Εδώ, στην άκρη της χώρας, η παρουσία του κράτους δεν είναι ζήτημα διοικητικής οργάνωσης. Είναι ζήτημα ουσίας. Είναι η απόδειξη ότι η ακριτική Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια, αλλά ως αναπόσπαστο και ζωτικό κομμάτι της χώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Έβρου της Ν.Δ., Αναστάσιος Δημοσχάκης και Σταύρος Κελέτσης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., ο επίτιμος υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ο Μουφτής Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ