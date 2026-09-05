Ιάπωνας υπ. Στρατηγικής Ανάπτυξης στη 90ή ΔΕΘ: “Η Ιαπωνία, η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι στρατηγικοί εταίροι”

«Η Ιαπωνία, η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι στρατηγικοί εταίροι που μοιράζονται θεμελιώδεις αρχές και αξίες, όπως το κράτος δικαίου, οι θεμελιώδεις ελευθερίες, το ελεύθερο εμπόριο και η ελεύθερη σκέψη», τόνισε ο υπουργός Στρατηγικής Ανάπτυξης, Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής της Ιαπωνίας, Minoru Kiuchi, μιλώντας απόψε στα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σε μια περίοδο αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, προσέθεσε, η συνεργασία μεταξύ χωρών που μοιράζονται κοινές αρχές καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική.

Ο Ιάπωνας υπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των δύο Ελλήνων πιλότων στις σημερινές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα, ενώ στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας και Ιαπωνίας, στις νέες επενδυτικές ευκαιρίες και στον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση της οικονομίας των επόμενων δεκαετιών.

Ο Ιάπωνας υπουργός εξέφρασε τη χαρά του για την επιλογή της Ιαπωνίας ως τιμώμενης χώρας στην 90ή ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα του έχει αυτή την τιμητική θέση, ενώ συνεχάρη τη διοργάνωση για την επέτειο των 100 χρόνων της έκθεσης.

Όπως ανέφερε, η ΔΕΘ ξεκίνησε ως εμπορική έκθεση και εξελίχθηκε παράλληλα με την τεχνολογική, εμπορική και οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων 100 ετών. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής της ιστορίας», σημείωσε, καθώς τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τη ζωή μας τις επόμενες δεκαετίες.

Ο κ. Kiuchi υπογράμμισε ακόμη ότι η ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο εκκίνησης για τις τεχνολογίες και τις συνεργασίες που θα διαμορφώσουν τα επόμενα χρόνια.

Μακροχρόνιοι οι διμερείς δεσμοί φιλίας

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο Ιάπωνας αξιωματούχος τόνισε ότι Ελλάδα και Ιαπωνία διατηρούν μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας, ενώ το 2023 οι σχέσεις των δύο χωρών αναβαθμίστηκαν σε στρατηγική εταιρική σχέση.

«Είμαστε και τα δύο έθνη της ναυτιλίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κοινή ναυτική παράδοση αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό δεσμό μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ιάπωνας υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, την οποία πραγματοποίησε νωρίτερα μαζί με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια. Όπως είπε, είχε την ευκαιρία να αντιληφθεί καλύτερα τη μακρά ναυτική ιστορία της Ελλάδας και τις κοινές παραδόσεις των δύο χωρών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Ελλάδας και Ιαπωνίας έχουν επεκταθεί σε πολλούς τομείς, μεταξύ άλλων στην οικονομία, την ασφάλεια και την άμυνα, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Οι στρατηγικές επενδύσεις της Ιαπωνίας

Ο Ιάπωνας υπουργός παρουσίασε στη συνέχεια τη νέα αναπτυξιακή και βιομηχανική πολιτική της Ιαπωνίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στρατηγικές επενδύσεις στο εσωτερικό της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας της ιαπωνικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, η Ιαπωνία έχει επιλέξει 17 στρατηγικούς τομείς στους οποίους θα δοθεί έμφαση, με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι, η υγεία και η καινοτομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η ναυπηγική βιομηχανία και τα logistics στα λιμάνια.

Σύμφωνα με τον κ. Kiuchi, η ιαπωνική κυβέρνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην αύξηση των εισοδημάτων, στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και, τελικά, στην αύξηση του ΑΕΠ.

«Δεν θέλουμε να πετύχουμε μόνοι μας»

Ο Ιάπωνας υπουργός υπογράμμισε ότι η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της Ιαπωνίας. «Η Ιαπωνία δεν πιστεύει ότι πρέπει να πετύχει αυτή την ανάπτυξη μόνη της», σημείωσε, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της διεθνούς συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα αποτελέσουν σημαντικούς εταίρους της Ιαπωνίας, δημιουργώντας σχέσεις που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και των δύο πλευρών. «Δεν ήρθα στην Ελλάδα αυτή τη φορά για να σας εξηγήσω την αναπτυξιακή στρατηγική της Ιαπωνίας. Ήρθα για να εντοπίσω συγκεκριμένες ευκαιρίες όπου οι δύο χώρες μας θα μπορούσαν να επενδύσουν και να αναπτύξουν τεχνολογία μαζί», ανέφερε.

Η ΔΕΘ ως γέφυρα για νέες επενδύσεις

Ο κ. Kiuchi χαρακτήρισε τη ΔΕΘ έναν χώρο όπου ευρωπαϊκές και ιαπωνικές επιχειρήσεις μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες. Όπως υπογράμμισε, οι αλλαγές στην οικονομική πολιτική της Ιαπωνίας αναμένεται να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. «Ελπίζω ότι θα αξιοποιήσετε αυτές τις ευκαιρίες που σας προσφέρουμε, ώστε να γνωρίσετε την προηγμένη τεχνολογική ανάπτυξη της Ιαπωνίας», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η 90ή ΔΕΘ θα προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες νέες δυνατότητες συνεργασίας, οι οποίες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Οι προσωπικοί δεσμοί με Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον προσωπικό δεσμό του με την Ελλάδα, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας του είχε υπηρετήσει ως πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα πριν από περίπου 30 χρόνια. «Ο πατέρας μου είναι τώρα 91 ετών και νιώθει πολύ μεγάλη υπερηφάνεια που έχει στείλει εμένα στη χώρα σας», είπε χαρακτηριστικά. Ο Ιάπωνας υπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας θερμά το κοινό για την παρουσία του.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ