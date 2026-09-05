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Σέρρες: Χειροπέδες σε άνδρα που ξήλωσε καλώδια χαλκού από επιχείρηση

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Χειροπέδες σε έναν άνδρα για αποξήλωση καλωδίων χαλκού από ανενεργή επιχείρηση σε περιοχή των Σερρών, πέρασαν χθες το βράδυ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο ίδιος στη συνέχεια τα έβαλε φωτιά προκειμένου να αφαιρέσει τον χαλκό. Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα αφαίρεσε από αποθήκη της ίδιας ανενεργής επιχείρησης διάφορα εργαλεία αξίας 15.000 ευρώ.

Τέλος, η συνολική ζημία από τις φθορές ανέρχεται στις 80.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας προέβη σε αποξήλωση καλωδίων χαλκού από ανενεργή επιχείρηση σε περιοχή των Σερρών και στη συνέχεια τα έβαλε φωτιά προκειμένου να αφαιρέσει τον χαλκό.

Επίσης προέκυψε ότι το προηγούμενο διάστημα αφαίρεσε από αποθήκη της ίδιας ανενεργής επιχείρησης διάφορα εργαλεία αξίας 15.000 ευρώ.

Η συνολική ζημία από τις φθορές ανέρχεται στις 80.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα”.

Σέρρες

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