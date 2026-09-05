Θεσσαλονίκη: Νεαροί προσπάθησαν να κλέψουν μοτοσικλέτα αλλά τους πήραν χαμπάρι

Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη δυτική Θεσσαλονίκη για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο οι οποίοι χθες το απόγευμα προσπάθησαν να αφαιρέσουν δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Οι δύο νεαροί έγιναν αντιληπτοί και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προκάλεσαν φθορές στο όχημα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.