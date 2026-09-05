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Οριοθετήθηκε η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, περίπου στις 15:00, μετά από πτώση μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom, κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα.

Απο αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Τέλος, λόγω της πυρκαγιάς ειχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας με την επαρχιακή οδό Οινόης αλλά πλέον η κίνηση έχει αποκατασταθεί.

Τανάγρα Φωτιά

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