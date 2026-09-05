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Τουρκία: Φορτηγό με σηκωμένη την καρότσα γκρεμίζει μεταλλική πινακίδα σε αυτοκινητόδρομο

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THESTIVAL TEAM

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Οδηγός φορτηγού στην Τουρκία ξέχασε την καρότσα ανοιχτή και γκρέμισε πινακίδα στον δρόμο, έχοντας αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από οχήματα που ακολουθούσαν.

Το φορτηγό κινούνταν με την καρότσα ανοιχτή σε αυτοκινητόδρομο της επαρχίας Ντενιζλί στην Τουρκία.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, η μεταλλική πινακίδα του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης κυκλοφορίας (EDS) αποκολλήθηκε από τη βάση της και κατέρρευσε.

Μάλιστα, κομμάτια της διασκορπίστηκαν στην άσφαλτο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού είχε προηγουμένως αδειάσει το φορτίο του σε επιχείρηση, ωστόσο φέρεται να ξέχασε να κλείσει την καρότσα πριν συνεχίσει την πορεία του.

Άλλοι οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Τουρκία

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