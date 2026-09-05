MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέλλα: 17χρονη τραυματίστηκε σε δασική περιοχή στο Λουτράκι – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 17χρονη αλλοδαπή, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στη 1.30 το μεσημέρι.

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 17χρονης κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Πέλλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτεταμένη ανακαίνιση του Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ

ΔΕΘ 59 λεπτά πριν

LIVE η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Στις κάλπες την Κυριακή οι Γερμανοί στη Σαξονία-Ανχαλτ: Σαφές δημοσκοπικό προβάδισμα για το ακροδεξιό AfD

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 30χρονη

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Πύραυλος έπληξε ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στη στρατηγικής σημασίας νήσο Χαργκ

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Νορβηγία: Θα βοηθήσουμε τους Ρώσους που εγκλωβίστηκαν στην Αρκτική μετά την κατάσχεση πλοίου