LIVE η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του αναμένεται να αναφερθεί στους άξονες της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως θα ανακοινώσει και κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ από 1/4/2027.