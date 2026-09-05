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Πλεύρης: Ήρθαμε επί Σαμαρά όταν έγινε κάλεσμα – Προσβλητικό μετά από 18 χρόνια που εκλεγόμαστε βουλευτές

Intime
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Προσβλητικά χαρακτηρίζει τα όσα λέχθηκαν από τον εκπρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Νίκο Τσιούτσια, ότι η ΝΔ «θυμίζει ολίγον ΛΑΟΣ», ο Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1, από το περίπτερο της Next Step Media στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Πλεύρης επανέλαβε ότι επρόκειτο για κάλεσμα που έγινε επί Σαμαρά και υπενθύμισε ότι εκλέγονται βουλευτές εδώ και 18 χρόνια.

«Επί Σαμαρά ήρθαμε. Δεν εκφράζει αυτό τον πρώην πρωθυπουργό. Ήρθαμε τότε σε κάλεσμα που έγινε συνολικά στο ΛΑΟΣ και μετά από 18 χρόνια που εκλεγόμαστε βουλευτές είναι προσβλητικό», είπε.

«Αυτό που έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης είναι μια διεύρυνση που ξεκίνησε ο Αντώνης Σαμαράς γιατί επί Σαμαρά ξεκίνησε η διεύρυνση με το ΠΑΣΟΚ και ο Μητσοτάκης πέτυχε τη διεύρυνση να φτάσει στο 40%», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «εγώ θεωρώ ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ανακοινώσει τι θα κάνει. Όταν τοποθετηθεί, θα τοποθετηθεί ο ίδιος. Κανένας δεν επιτίθεται. Δεν είμαστε σε κόντρα εμείς πρέπει να πείσουμε τον κόσμο της κεντροδεξιάς ότι πρέπει να ψηφίσει ΝΔ».

Θάνος Πλεύρης

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