Ο Νίκος Μάνεσης άνοιξε την 10η σεζόν της εκπομπής του: Απαγορεύονται φράσεις του επιπέδου “καλό χειμώνα”

Μία δεκαετία Σαββατοκύριακα μετρά φέτος ο Νίκος Μάνεσης, που με την ομώνυμη εκπομπή του έκανε πρεμιέρα το πρωί του Σαββάτου (05/09) μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής είπε την πρώτη καλημέρα της νέας τηλεοπτικής σεζόν με χαμόγελο και με το χαρακτηριστικό πολιτικό του σχόλιο για τις τρέχουσες εξελίξεις εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Υπό τους ήχους του “We will rock them” των Queen, ο Νίκος Μάνεσης ανέφερε χαριτολογώντας: «Το πιο δύσκολο κομμάτι της εκπομπής είναι όταν πρέπει να σηκωθούμε όρθιοι και να κάνουμε 2-3 βήματα… κασκαντέρ με έχετε κάνει!».

«Καλή σας ημέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν. Απαγορεύονται φράσεις του επιπέδου “καλό χειμώνα” κτλ», πρόσθεσε στο ίδιο ύφος.

«Συνεχίστε τις διακοπές όσο έχετε χρόνο και αντίκρισμα στην τσέπη. Για όλους εμάς καλή τηλεοπτική σεζόν», συμπλήρωσε ο Νίκος Μάνεσης.