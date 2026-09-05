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Υπό έλεγχο η φωτιά στο Άγιο Όρος – Επιχείρησαν 6 εναέρια μέσα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Υπό έλεγχο τέθηκε σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην θέση Παπαρνίκα στη χερσόνησο του Άθω στη Χαλκιδική, σήμερα 05 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:30.

Περιπολικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος προσεγγίσαν άμεσα την πυρκαγιά πριν λάβει διαστάσεις και στην έθεσαν υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Άγιο Όρος κιντοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδική

Άγιο Όρος Φωτιά

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