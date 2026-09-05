Κ. Χατζηδάκης για τη νέα ΚΑΠ: Τι θα αλλάξει στην ελληνική γεωργία

«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, στη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034, να κινητοποιήσει πόρους άνω των 20 δισ. ευρώ για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές. Αυτός είναι ένας αριθμός που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες παραγωγοί. Το ζήτημα είναι όμως, το ποσό αυτό να αξιοποιηθεί σωστά και όχι απλώς να απορροφηθεί, προς όφελος τρίτων χωρών ενδεχομένως και μη ευρωπαϊκών. Και όχι προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα μας».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στη Θεσσαλονίκη, στην τέταρτη συνεδρίαση του εθνικού διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028 – 2034.

«Για να μπορείς να ζητάς περισσότερα από την Ευρώπη, πρέπει να έχεις τακτοποιήσει προηγουμένως τα του οίκου σου. Εμείς έχουμε επιλέξει τον δρόμο της αξιοπιστίας και της στήριξης του πραγματικού παραγωγού. Και σε αυτόν θα παραμείνουμε. Γι’ αυτό προχωρήσαμε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και στη δημιουργία ενός νέου συστήματος πληρωμών, με περισσότερους διασταυρωτικούς ελέγχους και μεγαλύτερη διαφάνεια», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Ακούω, το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν στην αντιπολίτευση σκέψεις για έναν νέο «διαχωρισμό» του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ. Το όραμα των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα είναι η επαναφορά του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ! Γι’ αυτό και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: η Ελλάδα δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Δεν πρόκειται να επαναφέρουμε ένα μοντέλο που δημιούργησε προβλήματα, επέφερε πρόστιμα και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς».

Πρόσθεσε ακόμη ότι: «Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ δεν πρέπει να κάνει σωστά και γρήγορα την πολύ δύσκολη δουλειά που τους έχει, ιδιαίτερα σε αυτή την πρώτη μεταβατική περίοδο. Είμαι βέβαιος ότι η ΑΑΔΕ και ο διοικητής της καταλαβαίνουν το μήνυμα. Υπάρχει το νέο σύστημα myAgro που δημιουργήθηκε μετά από διαβούλευση, του οποίου οι νηπιακές ασθένειες αντιμετωπίζονται κάθε μέρα. Πιστεύω ότι στις αμέσως επόμενες μέρες θα ληφθούν όλες οι αποφάσεις οι οποίες χρειάζονται για να έχουμε επιτάχυνση της υποβολής των δηλώσεων και επομένως και των πληρωμών. Όσο νωρίτερα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά τόσο το καλύτερο για τους αγρότες μας».

Αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε: «Οι βασικές εισοδηματικές ενισχύσεις παραμένουν προστατευμένες. Παράλληλα δημιουργείται ένα ενιαίο ισχυρότερο ευρωπαϊκό δίκτυ ασφαλείας για τις κρίσεις. Και ανοίγονται πρόσθετες δυνατότητες για επενδύσεις, αγροτικές υποδομές, μεταποίηση, γνώση και καινοτομία. Πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα».

Πρόσθεσε όμως με έμφαση ότι δεν αρκεί να εξασφαλίσουμε τα χρήματα της νέας ΚΑΠ, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε τι θα τα κάνουμε. «Μπορεί ορισμένοι να κάνουν επίδειξη καταναλωτισμού και να αγοράσουν 4×4, που δεν χρειάζονται. Ή μπορούμε, όπως γίνεται ήδη σε σημαντικό βαθμό, να αξιοποιήσουμε τους πόρους παραγωγικά. Είδαμε σήμερα σύγχρονους και καινοτόμους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Αυτοί δείχνουν το δρόμο στην Πολιτεία αλλά και στους υπόλοιπους αγρότες. Θέλουμε ένα πρωτογενή τομέα πιο παραγωγικό. Δηλαδή κάθε στρέμμα, κάθε ώρα εργασίας, κάθε κυβικό μέτρο νερού και κάθε ευρώ επένδυσης να παράγει μεγαλύτερη αξία», ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο έθεσε έξι προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής.

Πρώτη προτεραιότητα: Μεγαλύτερες και πιο βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

«Ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος είναι ένα από τα διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Η επανεκκίνηση τον αναδασμών είναι κομβικής σημασίας και πρέπει να συνδυαστεί με ομάδες παραγωγών, σύγχρονους συνεταιρισμούς, κοινές επενδύσεις, κοινή χρήση μηχανημάτων και καλύτερη πρόσβαση στις αγορές. Το μέγεθος που δεν έχουμε στη γη μπορούμε να το αποκτήσουμε μέσα από τη συνεργασία», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Δεύτερη προτεραιότητα: Η ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα.

«Σήμερα υποβάλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ 600.000 αγρότες. Περισσότεροι από 200.000 αγρότες ηλικίας 65 ετών και άνω θα πρέπει να αναπληρωθούν τα επόμενα χρόνια. Αν δεν δημιουργήσουμε σήμερα την επόμενη γενιά παραγωγών, αύριο καμία πολιτική επιδοτήσεων δεν θα μπορεί να καλύψει το κενό. Γι’ αυτό θα αξιοποιήσουμε το νέο «πακέτο εκκίνησης» της ΚΑΠ για νέους και νεοεισερχόμενους παραγωγούς και θα υλοποιήσουμε ειδική εθνική στρατηγική για την ανανέωση των γενεών».

Τρίτη προτεραιότητα: Η αγροτική εκπαίδευση.

«Σήμερα το 94,4% των διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα βασίζεται μόνο στην πρακτική εμπειρία. Που θα πάμε με αυτό το μοντέλο; Η εμπειρία είναι πολύτιμη. Δεν αρκεί όμως πια από μόνη της.

Η γνώση, η κατάρτιση, η σύνδεση της παραγωγής με μεταγυμνασιακή και μεταλυκειακή αγροτική εκπαίδευση και με ένα μοντέλο που θα περιλαμβάνει περισσότερες σχολές σαν την Αμερικανική γεωργική σχολή, είναι οφθαλμοφανές πως πρέπει να υιοθετηθεί».

Τέταρτη προτεραιότητα: Η μείωση του κόστους παραγωγής.

«Γνωρίζουμε την πίεση που έχει δεχθεί ο παραγωγός τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό και επιχειρούμε να απαλύνουμε όσο περισσότερο γίνεται τις συνέπειες. Μόνο για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης από τα λιπάσματα, η Ελλάδα εξασφάλισε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Αποθεματικό 21 εκατ. ευρώ και προσθέσαμε 40 εκατ. από εθνικούς πόρους.

Παράλληλα αξιοποιούμε τα επενδυτικά εργαλεία της ΚΑΠ για να μειώσουμε το κόστος σε μόνιμη βάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σχετικά με τα θερμοκήπια και το Νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο ανακοινώθηκε στην προηγούμενη ΔΕΘ. Πριν από λίγες μέρες εκδόθηκε η πρώτη πρόσκληση προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη συμμετοχή στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα».

Πέμπτη προτεραιότητα: Η αποδοτικότερη αξιοποίηση του αρδευτικού νερού.

«Σήμερα το 80-85% των συνολικών υδάτινων πόρων στη χώρα, σε περίοδο κλιματικής αλλαγής, ξηρασίας και ερημοποίησης σε κάποιες περιοχές πάει στην άρδευση χωρίς κανόνες. Με κατακερματισμό και δίχως σύστημα. Είναι επείγον να υιοθετηθεί μια εθνική, ολιστική, σφαιρική στρατηγική για τα ύδατα που να αντιμετωπίζει τον κατακερματισμό και κατ’ επέκταση το πρόβλημα του κόστους του αρδευτικού νερού. Αν υπάρχει σοβαρή διαχείριση και εθνικό σχέδιο θα πέσει και το κόστος της άρδευσης για τους Έλληνες αγρότες».

Έκτη προτεραιότητα: Η ανάταξη και ο εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφίας.

«Οι επιζωοτίες προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη κρίση. Καταβάλαμε τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην ΕΕ για θανατωθέντα ζώα. Συνολικά διαθέσαμε πάνω από 220 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των ζωοτροφών και την αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό του Έλληνα κτηνοτρόφου. Όσο η κρίση συνεχίζεται, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν κτηνοτρόφο μόνο του.

Με την ίδια ειλικρίνεια θέλω να πω ότι ο βασικός στόχος δεν μπορεί να είναι οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα και για την απώλεια εισοδήματος. Ούτε καν για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι να ξεριζώσουμε τις ζωονόσους, Και εδώ χρειάζεται σοβαρότητα, σύστημα, τήρηση των κανόνων της βιοασφάλειας απ’ όλους. Επομένως, ειδικά για τη Μυτιλήνη, θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό που πήρε την απόφαση να κινητοποιηθούν οι στρατιωτικοί κτηνίατροι προκειμένου να περάσει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση έχει την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει το θέμα. Πρέπει να μπει μια τάξη, να σταματήσει ο φτηνός συνδικαλισμός, να ξεπεράσουμε τις αντιλήψεις ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές και να προχωρήσουμε με την υπευθυνότητα που χρειάζεται».

«Το στοίχημα», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «είναι να έχουμε περισσότερους νέους ανθρώπους στην γεωργία. Καλύτερα εκπαιδευμένους παραγωγούς, ισχυρότερους συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη μεταποίηση και περισσότερες εξαγωγές.

Ανακτούμε την αξιοπιστία της χώρας κάθε μέρα στις Βρυξέλες. Τους πόρους μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε. Το ζήτημα είναι όλοι μαζί, κυβέρνηση, περιφέρειες, αγροτικές οργανώσεις, οι απλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι να κάνουμε μια εθνική συμμαχία για να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι. Σε κάθε περίπτωση, όπως θα γίνει σαφές και από το ίδιο τον Πρωθυπουργό, η ανάταξη του αγροτικού τομέα θα είναι μια από τις 4-5 βασικές προτεραιότητες της ατζέντας για την Ελλάδα του 2030».