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Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα

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Ο Ντιέγκο Κόστα υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού από την Κράσνονταρ, με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2027.

Ο ΠΑΟΚ ήθελε μία έξτρα λύση για την αμυντική γραμμή της ομάδας του Αλέσιο Λίσι και επέλεξε τον Ντιέγκο Κόστα της Κράσνονταρ, ο οποίος και θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 19 στον “δικέφαλο του Βορρά”.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός θα φορέσει την φανέλα με τον αριθμό 19.

Ο Ντιέγκο Ενρίκε Κόστα Μπαρμπόσα (Diego Henrique Costa Barbosa) γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1999 στο Κάμπο Γκράντε της Βραζιλίας και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή σε νεαρή ηλικία και το 2015 εντάχθηκε στην ακαδημία της Σάο Πάολο, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Δεκέμβριο του 2019. Σταδιακά καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα, αναλαμβάνοντας μάλιστα και τον ρόλο του αρχηγού, ενώ αποτέλεσε σημαντικό στέλεχος της Σάο Πάολο στην πορεία προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Βραζιλίας το 2023.

Τον Ιούλιο του 2024 πήρε μεταγραφή στην Κράσνονταρ, έγινε βασικό μέλος της αμυντικής γραμμής της και συνέβαλε στην κατάκτηση του ρωσικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25, του πρώτου στην ιστορία της.

Με τη φανέλα της Κράσνονταρ ο Ντιέγκο Κόστα έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε 71 συμμετοχές, ενώ με εκείνη της Σάο Πάολο έπαιξε σε 161 παιχνίδια σκοράροντας πέντε φορές.

Έχει πανηγυρίσει μέχρι στιγμής στην καριέρα του, ένα Κύπελλο Βραζιλίας, ένας Super Cup Βραζιλίας, ένα πρωτάθλημα Ρωσίας, αλλά και το Paulistao της πολιτείας του Σάο Πάολο.

Καλώς ήρθες, Ντιέγκο!

Ντιέγκο Κόστα ΠΑΟΚ

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