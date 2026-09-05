90η ΔΕΘ: Ολοκληρώθηκαν οι πορείες στη Θεσσαλονίκη – Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία

Ολοκληρώθηκαν οι πορείες που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της πόλης, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία και με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 17:00 από τον Λευκό Πύργο, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των αγροτών.

Στις 5.30 μμ. πραγματοποιήθηκε στην πλατεία ΧΑΝΘ η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, με τη συμμετοχή σωματείων, εργαζομένων και συνταξιούχων.

Μέλη και φίλοι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έδωσαν το “παρών” στο συλλαλητήριο με συγκέντρωση στον ίδιο χώρο ενώ αργότερα ενώθηκε με τα υπόλοιπα σωματεία και εργαζομένους.

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης προς την Καμάρα αλλά και το λιμάνι της πόλης.

Στο Άγαλμα Βενιζέλου εργαζόμενοι, μέλη της ΓΣΕΕ, του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΥ, ενώ την ίδια ώρα στην Καμάρα συγκεντρώθηκαν μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Μπλοκ της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς έφτασε μέχρι τον αστυνομικό φραγμό και τα κιγκλιδώματα έξω από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», όπου οι διαδηλωτές παρέμειναν για λίγη ώρα φωνάζοντας συνθήματα.

Η πορεία των αντιεξουσιαστών κατέληξε στην Καμάρα. Στη συνέχεια, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους αποχώρησαν προς τη Ροτόντα, ενώ ένα μπλοκ κινήθηκε προς την Αριστοτέλους και την περιοχή της Αρχαίας Αγοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης στην Καμάρα, ο αστυνομικός φραγμός άνοιξε, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. αποσύρθηκαν από το σημείο και ο δρόμος δόθηκε κανονικά στην κυκλοφορία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί από νωρίς σε κομβικά σημεία του κέντρου, με ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», λόγω της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ.

Για τις κινητοποιήσεις είχαν τεθεί σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ από τις 3 το μεσημέρι είχε ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ οι πορείες στο κέντρο της πόλης ολοκληρώθηκαν. Σύμφωνα με την αστυνομία νωρίτερα δεκατρία άτομα προσήχθησαν με έξι να συλλαμβάνονται για αδικήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικά.