90ή ΔΕΘ: H επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εντυπωσιασμένος εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τα ρομποτικά εκθέματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην 90η ΔΕΘ, κατά την επίσκεψή του στον εκθεσιακό χώρο του Πανεπιστημίου, σήμερα το πρωί.

Ο κ. Μητσοτάκης έγινε δεκτός και ενημερώθηκε από τον νέο Πρύτανη, καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, για την ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο προηγμένων κοινωνικών ρομπότ, που αλληλεπιδρούν ζωντανά με τους συνομιλητές τους.

Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, είχε διάλογο με ένα ρομπότ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το «Reachy», που μπορεί να αξιοποιηθεί, κατόπιν κατάλληλου προγραμματισμού, ως συνομιλητής και οδηγός στον χώρο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Στον Πρωθυπουργό παρουσιάστηκε επίσης από τον καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Νικόλαο Φαχαντίδη, η πατέντα «Daisy», μια λούτρινη μαργαρίτα, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ως διαμεσολαβητής στην επικοινωνία επαγγελματιών, όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και εκπαιδευτικοί, με ανήλικα παιδιά.