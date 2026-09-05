Πανωλεθρία Άρη: Γνώρισε βαριά ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ

Με τον Λόβρο Μάγερ να μοιράζει και τον Μπαρνάμπας Βάργκα να σκοράρει, η ΑΕΚ έκανε «πάρτι» απέναντι στον Άρης, τον οποίο διέλυσε με 5-0 στην Allwyn Arena για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ο Ούγγρος φορ ήταν αυτός που ξεκλείδωσε την άμυνα του Άρη, σκοράροντας στο 11′ και στο 62′, για να ακολουθήσουν τα γκολ των Ραζβάν Μαρίν (67′), Αμπουμπακαρί Κοϊτά (75′) και Ζίνι (90′) που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Με αυτό τον τρόπο πήρε ψυχολογία ενόψει της πρεμιέρας της στη League Phase του UEFA Champions League με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (Τρίτη 8/9, 19:45).

Το πάλεψε η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου που, όμως, κατέρρευσε μετά το δεύτερο γκολ κι έχασε το απόλυτο.

Η Ένωση μπήκε δυνατά, κερδίζοντας στημένες μπάλες γύρω από την περιοχή του Βέλιου. Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κοντινό γυριστό του Βάργκα (5′) – μάλλον λανθασμένα υποδείχθηκε οφσάιντ. Έξι λεπτά μετά, όμως, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς και Μάγερ “έκρυψαν” την μπάλα στον άξονα κι ο Βάργκα την εμφάνισε στα (ανυπεράσπιστα) δίχτυα για το 1-0. Τρία στα τρία για τον Ούγγρο φορ στη Super League και πέμπτο, συνολικά, φετινό γκολ.

Με καλή κυκλοφορία της μπάλας οι παίκτες του Νίκολιτς απορρόφησαν την πίεση των φιλοξενούμενων και έψαξαν το δεύτερο γκολ. Στο σουτ του Ρότα (25′) με το αριστερό ο Βέλιο χρειάστηκε διπλή προσπάθεια προ του Γκατσίνοβιτς για να μπλοκάρει. Από εκεί και πέρα, ό,τι πιο σημαντικό ως το τέλος του πρώτου μέρους ήταν η παρέμβαση του Ρότα επί του Γιαννιώτα (44′) στην πλέον αξιόλογη φάση για τον Άρη που βελτιώθηκε άρδην μετά το ημίωρο.

Παρόμοιο σκηνικό και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους. Όμως στο 62′ ήρθε το 2-0, σε μια ανύποπτη φάση. Ο Γκατσίνοβιτς σέντραρε από τα αριστερά, ο Βάργκα πετάχτηκε στην πλάτη του Γένσεν και με κεφαλιά νίκησε τον Βέλιο.

Αυτό ήταν… Πέντε λεπτά αργότερα ο Μαρίν έκλεψε την μπάλα στο κέντρο και συνέργαστηκε με τον Μάγερ, με τον Ρουμάνο να κάνει εύκολα το 3-0 στο 67′.

Ο Βάργκα (70′) νόμισε πως έκανε χατ-τρικ όμως ήταν οφσάιντ όταν έβγαλε την ωραία σέντρα ο Πήλιος. Κι αφού ο Κουαμέ σπατάλησε τεράστια ευκαιρία να μειώσει, ήρθε το 4-0 στο 73′. Βιτάλις και Μάγερ συνδυάστηκαν, ο Κοϊτά έκανε τις προσποιήσεις και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει στο πόδι του Σούταλο και να καταλήγει στα δίχτυα του Βέλιο.

Ο Πορτογάλος κράτησε σε αυτά τα επίπεδα το σκορ βγαίνοντας γρήγορα και κοντράροντας το πλασέ του Ρότα (75′).

Το πέναλτι που κέρδισε ο Μάνταλος (80′) σε χέρι του Γένσεν ακυρώθηκε καθώς ο αρχηγός της ΑΕΚ ήταν οφσάιντ στην πάσα του Ζίνι, όμως οι δυο τους συνεργάστηκαν εκ νέου – νόμιμα αυτή τη φορά – για το τελικό 5-0 στο φινάλε της αναμέτρησης.

Στους επτά βαθμούς η ΑΕΚ, σκέφτεται την επιστροφή στα αστέρια, έμεινε στους έξι ο Άρης που έχει μπροστά την πρεμιέρα του Κυπέλλου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Μάγερ, Ρότα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (80′ Αριάγκα), Βιτάλις, Μάγερ (83′ Ζούμπκοφ), Γκατσίνοβιτς (68′ Κοϊτά), Γιόβιτς (68′ Ζίνι), Βάργκα (80′ Μάνταλος).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά, Σούταλο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Μπασίρου (64′ Χόνγκλα), Μάνου (46′ Κουαμέ), Γκαρέ (83′ Μπουσαΐντ), Γιαννιώτας (46′ Παλάσιος), Καντεβέρε (64′ Μιρ).