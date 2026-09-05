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Βελόπουλος: Ο άδικος χαμός των πιλότων του Phantom συγκλονίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό

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Τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες και τους οικείους των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, εκφράζει με γραπτή του δήλωση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom. Ο άδικος χαμός τους συγκλονίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειές τους. Αιωνία τους η μνήμη. ΑΘΑΝΑΤΟΙ», αναφέρει ο κ. Βελόπουλος.

Κυριάκος Βελόπουλος

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