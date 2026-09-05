Μητέρα στο Ιλινόις κρέμασε τον 2χρονο γιο της επειδή πίστευε ότι ήταν ο “Αντίχριστος” – Λίγο πριν συζητούσε για τη Λίντσεϊ Κλάνσι

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν οι αρχές στο Ιλινόι, καθώς μια 38χρονη μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε τον μόλις 2 ετών γιο της, τον οποίο -σύμφωνα με τους εισαγγελείς- φέρεται να χαρακτήριζε «Αντίχριστο» και «διάβολο».

Η Κόρι Γουόλς αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, μετά τον εντοπισμό του μικρού Μπάρετ κρεμασμένου από δοκάρι στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Το παιδί βρέθηκε με τα πόδια του να μην ακουμπούν στο έδαφος και με έναν αυτοσχέδιο βρόχο γύρω από τον λαιμό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, γείτονας της οικογένειας ήταν εκείνος που εντόπισε το παιδί και κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ προσπάθησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο, το παιδί είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του στο σημείο. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία.

Η αναφορά στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες δίνουν οι αρχές στο γεγονός ότι η Γουόλς φέρεται να είχε ασχοληθεί έντονα με την πολύκροτη υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, μιας μητέρας από τη Μασαχουσέτη που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της πριν επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η Κλάνσι είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και ότι η ψυχιατρική της αγωγή είχε επηρεάσει την κρίση της.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Γουόλς είχε στείλει μηνύματα σε φίλους της για τη συγκεκριμένη δίκη περίπου τρεις ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο γιος της. Την ώρα του θανάτου του μικρού Μπάρετ, το δικαστήριο της υπόθεσης Κλάνσι βρισκόταν ακόμη στη φάση των διαβουλεύσεων των ενόρκων.

Βρέθηκε τραυματισμένη στο μπάνιο

Μετά το περιστατικό, η μητέρα εντοπίστηκε μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού, πλήρως ντυμένη και μέσα σε νερά που είχαν αναμειχθεί με αίμα. Οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι είχε επιχειρήσει να αυτοτραυματιστεί και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, με τα τραύματά της να μην θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή της.

Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη τρία παιδιά της οικογένειας, τα οποία εντοπίστηκαν σώα και χωρίς τραυματισμούς.

Ο σύζυγός της απουσίαζε εκτός πόλης την ώρα της τραγωδίας και επέστρεψε αργότερα την ίδια ημέρα.

Η ομολογία και τα επόμενα βήματα

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η Γουόλς φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς τον τρόπο με τον οποίο σκότωσε τον γιο της, με τις Αρχές να υποστηρίζουν ότι η κατάθεσή της συμφωνεί με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής αξιολόγησης, αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές της κομητείας Γουίλ, όπου θα παραμείνει εν αναμονή της ακρόασης για την προσωρινή κράτησή της.

Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει από το δικαστήριο να μην της επιτραπεί η αποφυλάκιση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.