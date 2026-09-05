Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε τόπλες φωτογραφία από την παραλία

Μία τόπλες φωτογραφία της από την παραλία μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η ηθοποιός και μοντέλο προχώρησε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να ποζάρει με την πλάτη στον φακό, κοιτάζοντας τη θάλασσα, ενώ καθόταν σε μια πετσέτα πάνω στην άμμο.

Η Κλέλια Ανδριολάτου φορούσε μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της, επιλέγοντας για το μπάνιο της ένα μαύρο μπικίνι, ενώ το look της ολοκληρώθηκε με ένα ψάθινο καπέλο.

Τη δημοσίευσή της συνόδευσε με το κομμάτι «Θάλασσα» των Σκιαδαρέσες.

Δείτε την ανάρτησή της