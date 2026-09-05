“Εκεί θα επιβιώσετε από πυρηνικό πόλεμο και πανδημίες”: Η χώρα που αναδείχθηκε “πρωταθλήτρια”

Αν και καμία χώρα δεν θεωρείται εντελώς απρόσβλητη από τους υπαρξιακούς κινδύνους που απειλούν την ανθρωπότητα, μια νέα επιστημονική μελέτη εντόπισε τις περιοχές όπου οι πιθανότητες επιβίωσης είναι σημαντικά υψηλότερες, χρίζοντας έναν ξεκάθαρο «νικητή» για όποιον αναζητά το απόλυτο καταφύγιο.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε τα σενάρια προστασίας από πυρηνικό πόλεμο, προσκρούσεις ουράνιων σωμάτων, τεράστιες ηφαιστειακές εκρήξεις, κυβερνοεπιθέσεις ευρείας κλίμακας, ηλιομαγνητικές καταιγίδες και φονικές πανδημίες.

Οι τρεις κατηγορίες των καταστροφών

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι κίνδυνοι χωρίστηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

-Απότομη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας: Σενάρια όπως ο πυρηνικός χειμώνας ή η κάλυψη του ουρανού από ηφαιστειακή στάχτη. Εδώ, το νότιο ημισφαίριο υπερέχει, καθώς διαθέτει ελάχιστα ηφαίστεια και καθόλου κράτη με πυρηνικό οπλοστάσιο.

-Κατάρρευση παγκόσμιων υποδομών: Αποτελέσματα γιγαντιαίων γεωμαγνητικών καταιγίδων ή κυβερνοεπιθέσεων. Πιο ανθεκτικές εμφανίζονται οι χώρες που δεν εξαρτώνται από σύνθετες εφοδιαστικές αλυσίδες και ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ η παραδοσιακή και βιολογική γεωργία προσφέρει πλεονέκτημα στην παραγωγή τροφίμων.

-Βιολογικοί κίνδυνοι και πανδημίες: Οι νησιωτικές ή απομονωμένες περιοχές με ισχυρά συστήματα υγείας και καθολική κάλυψη εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αντοχή.

Ο «πρωταθλητής» της επιβίωσης

Σε όλες τις κατηγορίες, η Αυστραλία κατέλαβε την πρώτη θέση. Η γεωγραφική της θέση στο νότιο ημισφαίριο την κρατά μακριά από πιθανές πυρηνικές συρράξεις, ενώ η απουσία πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας και η τεράστια ενδοχώρα της προσφέρουν χώρο μετακίνησης σε περίπτωση πρόσκρουσης αστεροειδούς. Παράλληλα, η χώρα αποτελεί βασικό παραγωγό τροφίμων, διαθέτει εκτεταμένες ενεργειακές υποδομές και ποικιλία κλιματικών ζωνών.

Μεταξύ των χωρών που σημείωσαν υψηλά ποσοστά ανθεκτικότητας περιλαμβάνονται η Νέα Ζηλανδία, η Αργεντινή και η Βραζιλία, ενώ στον τομέα των πανδημιών ξεχώρισαν επίσης ο Καναδάς, η Ελβετία και οι σκανδιναβικές χώρες.

Ωστόσο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η πλήρης απομόνωση δεν εγγυάται τη σωτηρία. Ακόμα και χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θα αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα αν κόβονταν οι εισαγωγές καυσίμων, λιπασμάτων και φαρμάκων, αποδεικνύοντας ότι στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο κανένα κράτος δεν μπορεί να επιβιώσει εντελώς μόνο του.