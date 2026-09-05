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Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί οκτώ σταθμοί σήμερα λόγω κινητοποιήσεων – 24ωρη λειτουργία για τη ΔΕΘ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα από το μεσημέρι οχτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 15:00 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη», «Ευκλείδης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Thema:

“Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού”.

24ωρη λειτουργία σήμερα λόγω ΔΕΘ

Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικούκοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι εικοσιτετράωρη.

Θεσσαλονίκη

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