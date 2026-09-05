Η Μαρία Μενούνος μάζεψε λαχανικά από τον κήπο του σπιτιού της στην Αμερική μαζί με την κόρη και τον πατέρα της

Από τον κήπο του σπιτιού της στην Αμερική μάζεψε η Μαρία Μενούνος λαχανικά, μαζί με την κόρη και τον πατέρα της.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μοιράστηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με τους ακολούθους της, μερικές οικογενειακές φωτογραφίες, εξηγώντας πως προσπαθεί να φέρει το παιδί της σε επαφή με τη φύση και την υγιεινή διατροφή.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, ο πατέρας έχει δημιουργήσει κήπο, όπου καλλιεργεί φρούτα και λαχανικά. Έτσι, μαζί με την κόρη της μάζεψαν τη σοδειά, εξηγώντας πώς φάνηκε στη μικρή Αθηνά η συγκεκριμένη εμπειρία.

Αναφερόμενη στη συγκομιδή στο τέλος του καλοκαιριού, αλλά και στη συμμετοχή της κόρης της στη διαδικασία, η Μαρία Μενούνος έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Λίγη συγκομιδή στο τέλος του καλοκαιριού από τον κήπο του σπιτιού μας και από τη φάρμα με μύρτιλα της περιοχής μας. Έμαθα στην Αθηνά ότι ο παππούς δουλεύει πολύ σκληρά για να είναι ο κήπος πλούσιος σε καρπούς, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα έχει ξετρελαθεί με το πότισμα του κήπου και το μάζεμα των λαχανικών. Τρώει μαζί μου τα φασολάκια κατευθείαν από το φυτό και λέει: “Μαμά, δεν είναι τέλειο που δεν χρειάζεται να πάμε στο μάρκετ;”. Την λατρεύω, πραγματικά. Του χρόνου θα έχει το δικό της κομμάτι για να φυτεύει. Επίσης, τα μύρτιλα ήταν πεντανόστιμα. Η Αθηνά και η φίλη της το ευχαριστήθηκαν πολύ που τα μάζευαν».

Δείτε την ανάρτησή της