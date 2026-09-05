Κατρίνης για πτώση Phantom στην Τανάγρα: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των πιλότων, να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο χειριστών του F-4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα στο περιθώριο του Athens Flying Week εξέφρασε ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

«Είναι αυτονόητο ότι τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, πλήρως και σε βάθος», σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ.

Η απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom στην Τανάγρα μας γεμίζει βαθιά θλίψη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Είναι αυτονόητο ότι τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, πλήρως και σε… September 5, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη:

«Η απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom στην Τανάγρα μας γεμίζει βαθιά θλίψη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Είναι αυτονόητο ότι τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, πλήρως και σε βάθος, ώστε να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα».