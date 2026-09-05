Τι κάνεις αν κλειδωθείς στο αυτοκίνητο – Αυτό είναι το κόλπο που μπορεί να σε σώσει

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν πλέον δεκάδες προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ωστόσο αρκετές από τις λειτουργίες τους παραμένουν άγνωστες ακόμη και σε οδηγούς που τα χρησιμοποιούν καθημερινά

Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η παραμονή μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο μπορεί μέσα σε λίγα μόλις λεπτά να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την είσοδο και την έξοδο από το όχημα, καθώς μια βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα, δυσλειτουργία στις κλειδαριές, πρόβλημα στο ﻿σύστημα keyless ή ακόμη και ένας λανθασμένος χειρισμός μπορούν να οδηγήσουν σε εγκλωβισμό στο εσωτερικό του.

Η κατάσταση μάλιστα γίνεται ακόμη πιο σοβαρή όταν μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονται μικρά παιδιά ή κατοικίδια, τα οποία αδυνατούν να αντιδράσουν μόνα τους, με αποτέλεσμα να μην είναι σπάνιο φαινόμενο να βλέπουμε περαστικούς οι οποίοι καταλαβαίνουν την σοβαρότητα της κατάστασης να καλούνται να σπάσουν τα ﻿τζάμια ενός οχήματος προκειμένου να απεγκλωβίσουν εγκαίρως όσους βρίσκονταν μέσα, πριν η θερμοκρασία στο εσωτερικό φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, οι κατασκευαστές έχουν θέσει μερικές λύσεις στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι οποίες μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα πολύτιμες σε ένα τέτοιο σενάριο.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένας μικρός διακόπτης έκτακτης ανάγκης, που υπάρχει σε πολλά σύγχρονα μοντέλα και έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει το άνοιγμα του οχήματος σε περίπτωση εγκλωβισμού, αποτελώντας μια απλή αλλά εξαιρετικά σημαντική λύση που μπορεί, κυριολεκτικά, να αποδειχθεί σωτήρια.

Το σημείο αυτό εντοπίζεται από ένα διακριτικό σύμβολο, το οποίο απεικονίζει ένα ανοιχτό πορτμπαγκάζ. Συνήθως βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πίσω πόρτας, καλυμμένο με ένα μικρό καπάκι. Για να φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο από την καμπίνα, πρέπει να αναδιπλώσει μία από τις πίσω πλάτες των καθισμάτων, χρησιμοποιώντας το σχετικό κουμπί στο επάνω μέρος του χώρου αποσκευών.

Ανασηκώνοντας το προστατευτικό καπάκι, αποκαλύπτεται ένας μηχανισμός που περιλαμβάνει ένα μικρό πλαστικό εξάρτημα. Πρόκειται για το βασικό κομμάτι του συστήματος χειροκίνητης απελευθέρωσης. Με μία απλή μετακίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, ενεργοποιείται ο μηχανισμός και η πόρτα του πορτμπαγκάζ ξεκλειδώνει, επιτρέποντας τη διαφυγή.

Δείτε ακριβώς πως να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη σε περίπτωση εγκλωβισμού, στο παρακάτω βίντεο:

Πηγή: carandmotor.gr