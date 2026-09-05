Τσεντεμεΐδης: “Η νέα ΔΕΘ θα είναι εθνική υποδομή ανάπτυξης 365 ημέρες τον χρόνο”

Ο στόχος είναι, το έργο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με την πόλη, και να συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλονίκης και στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των κατοίκων της, τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

«Δεν πρόκειται μόνο για ένα κατασκευαστικό έργο. Είναι μια νέα συμφωνία ανάμεσα στη ΔΕΘ και τη Θεσσαλονίκη. Η νέα ΔΕΘ δεν θα περιορίζεται στις εννέα ημέρες του Σεπτεμβρίου. Θα αποτελέσει εθνική υποδομή ανάπτυξης, με αποστολή 365 ημερών», είπε ο κ. Τσεντεμείδης και προσέθεσε: «Με το νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιό μας, ενισχύουμε τα συνέδρια και τις διεθνείς συνεργασίες και δίνουμε έμφαση στους κλάδους του αύριο: την τεχνολογία, την υγεία, τις υποδομές και την ενέργεια. Στόχος μας είναι να συνδέουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα με τις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες για την οικονομία. Σε τέσσερα χρόνια θέλουμε να μπορούμε να πούμε κάτι απλό: Η ΔΕΘ άλλαξε και η Θεσσαλονίκη προχώρησε μαζί της. Πριν από 100 χρόνια, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άνοιξε για την Ελλάδα ένα παράθυρο στον κόσμο. Σήμερα ανοίγουμε μαζί το παράθυρο του επόμενου αιώνα της».