Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 5 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου:

1863 Ο πρίγκιπας της Δανίας, Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος Α’, αναχωρεί από την Κοπεγχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον, ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, υπενθυμίζει: «Να θυμάσαι ότι αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν». Θα την παραβιάσει αρκετές φορές.

1899 Ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημά του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου».

1905 Λήγει ο Ρωσοϊαπωνικός πόλεμος, με την υπογραφή της συνθήκης του Πόρτσμουθ, στο Νιου Χαμσάιρ. Μεσολαβητής ήταν ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τίοντορ Ρούσβελτ, και υπογράφοντες η νικήτρια Ιαπωνία και η ηττημένη Ρωσία. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ρωσία παραχωρεί στην Ιαπωνία το νησί Σαχαλίνη και τα λιμενικά και σιδηροδρομικά δικαιώματα της Μαντζουρίας.

1929 Ο Γάλλος πρωθυπουργός Αριστείδης Μπριάν προτείνει τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Η αντίδραση είναι ψυχρή.

1972 Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος «Μαύρος Σεπτέμβρης» επιτίθενται στο Ολυμπιακό Χωριό, σκοτώνοντας δύο μέλη της ισραηλινής ολυμπιακής ομάδας. Αργότερα, εννιά Ισραηλινοί, πέντε τρομοκράτες κι ένας δυτικογερμανός αστυνομικός, σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

2016 Ο αστεροειδής «17473», ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, τη χρονιά θανάτου του μεγάλου σταρ της ροκ μουσικής Φρέντι Μέρκιουρι, ονομάζεται «17473 Φρέντι Μέρκιουρι» από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. H ονοματοδοσία του αστεροειδούς γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα των «Oueen» και αστροφυσικό Μπράιαν Μέι, στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ελβετία. Ο αστεροειδής «17473 Φρέντι Μέρκιουρι» είναι ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος, διαμέτρου περίπου τριών χιλιομέτρων, ο οποίος κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.

Γεννήσεις

1850 Τζάσπερ Νιούτον «Τζακ» Ντάνιελ, Αμερικανός ποτοποιός, ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής ουίσκι «Jack Daniel’s». (Θαν. 10/10/1911)

1939 Τζορτζ Λάζενμπι, Αυστραλός ηθοποιός. Πρωταγωνίστησε ως Τζέιμς Μποντ στην ταινία «Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας».

1946 Φρέντι Μέρκιουρι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φαρόκ Μπουλσάρα, Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος «Queen». (Θαν. 24/11/1991)

Θάνατοι

1857 Αύγουστος Κοντ, Γάλλος διανοούμενος, που θεωρείται ο ιδρυτής της επιστήμης της κοινωνιολογίας. (Γεν. 17/1/1798)

1944 Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης. (Γεν. 16/7/1927)

2007 Νίκος Νικολαΐδης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και συγγραφέας. («Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα») (Γεν. 25/10/1939).

Γιορτάζουν

Ελισάβετ, Ζαμπέτης, Ζαμπέτα, Ζαχαρίας, Ζαχαρούλα.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Φιλανθρωπίας

Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού.