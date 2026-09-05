ΔΕΘ: Το πακέτο Μητσοτάκη με “ημερολόγιο” τετραετίας – Τα μέτρα “έκπληξη” για Δημόσιο, αγρότες και οικογένειες

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή του καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους να μην θέλησε να δώσει κάποια είδηση που θα σχετίζεται με τις εξαγγελίες του απόψε το βράδυ στο Βελλίδειο, εντούτοις το πακέτο που θα περιγράψει και θα έχει λογική ενός τετραετούς οδικού χάρτη βελτίωσης εισοδημάτων για πρακτικά όλες τις κατηγορίες πολιτών θα είναι ένα βασικό «χαρτί» που θα παίξει, στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Και ο πρωθυπουργός θα περιγράψει μήνα-μήνα και χρόνο-χρόνο ποιο είναι το σχέδιο του για την ενίσχυση εισοδημάτων, ως ανάχωμα στην ακρίβεια και στο αυξημένο κόστος ζωής.

Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μην έχει κοινολογήσει ή να μην έχει αποφασίσει οριστικά το πότε ακριβώς θα στηθούν οι κάλπες, σε κάθε περίπτωση όμως θα πάει σε εκλογές με το πρόγραμμα παροχών και θετικών μέτρων σε πλήρη ανάπτυξη. Άλλωστε, κάτι που έδειξε η περυσινή ΔΕΘ στους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι τα θετικά μέτρα «γράφουν» με κάποια χρονοκαθυστέρηση και κυρίως μετά τον Νοέμβριο, οπότε και ξεκινούν οι καθιερωμένες πληρωμές σε συνταξιούχους και ενοικιαστές και συνεχίζονται τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Όπως μεταδίδουν κυβερνητικά στελέχη, η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Και είναι μέτρα που έρχονται να «κουμπώσουν» με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη.

Ο κατώτατος και το Δημόσιο

Αρχής γενομένης από τον κατώτατο μισθό και τον Δημόσιο Τομέα, ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει κατά τις πληροφορίες ένα «τρικ», ήτοι τη διπλή αύξηση του κατωτάτου μισθού εντός του 2027. Η πρώτη αύξηση θα γίνει την 1η Απριλίου του 2027 και η δεύτερη προς το τέλος του έτους, ώστε να εφαρμοστεί από την 1/1/2028. Από το 2028 ο κατώτατος μισθός δεν θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά βάσει ενός ειδικού αλγορίθμου που θα λαμβάνει υπόψιν διαφορετικές παραμέτρους.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει τους μισθούς και τα επιδόματα που έχουν λαμβάνειν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Βεβαίως, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν σε μια οριζόντια λογική και ένα έξτρα επίδομα που προσδιορίζεται στην περιοχή των 500 ευρώ (μικτά) και θα δίνεται άπαξ τον χρόνο, αντί 13ου μισθού.

Οι συνταξιούχοι

Κρίσιμη ομάδα για τη ΝΔ είναι οι συνταξιούχοι που επίσης έχουν λαμβάνειν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Πέρα από την απαλοιφή της προσωπικής διαφοράς που θα καταστήσει τις αυξήσεις σχεδόν στο 3% από τις συντάξεις του Ιανουαρίου πρακτικά καθολικές, θα ενισχυθεί σημαντικά η περίμετρος του επιδόματος που δίνεται κάθε Νοέμβριο, αρχής γενομένης από φέτος. Εκτιμάται ότι το επίδομα θα υπερβεί τα 400 ευρώ, φτάνοντας τα επίπεδα της εθνικής σύνταξης (446 ευρώ), με αποτέλεσμα και αυτή η παροχή να λειτουργεί σαν μισή 13η σύνταξη, καθώς θα διευρυνθεί αποφασιστικά η περίμετρος των δικαιούχων για να χωρέσει η συντριπτική πλειοψηφία αυτής της κοινωνικής ομάδας.

Οι αγρότες

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, το μέτρο-έκπληξη της φετινής ΔΕΘ θα αφορά τους αγρότες, μια κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε σύγκρουση αφού έσπασε το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχει αποκαλύψει το protothema.gr, η κυβέρνηση θα πάει σε μέτρο ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος με μείωση φόρου στην κλίμακα. Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι η περίμετρος της ελάφρυνσης πιάνει πολλούς εκ των υφισταμένων παραγωγών. Επίσης, από 1ης Νοεμβρίου θα ισχύσει το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενώ θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα για ευνοϊκά αγροτικά δάνεια.

Οι οικογένειες

Στο σκέλος της ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος, πέρα από την αύξηση του κατώτατου, αλλά και την προοπτική μικρής μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών (0,5%), η κυβέρνηση προκρίνει δύο μέτρα. Το ένα αφορά τους τριτέκνους, οι οποίοι αναμένεται ουσιαστικά να εξισωθούν με τους πολυτέκνους, με την κυβέρνηση να ικανοποιεί έτσι ένα διαχρονικό τους αίτημα.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξει ένας «κουμπαράς» για οικογένειες με νέα παιδιά. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση θα προσφέρει ένα επιπρόσθετο βοήθημα σε μια λογική αποταμίευσης, ένα μέτρο με συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Άλλωστε, πέρυσι έτρεξε η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ήταν σχεδιασμένη γύρω από τις οικογένειες με παιδιά, με αποτέλεσμα πιο κερδισμένοι να βγαίνουν όσοι έχουν περισσότερα παιδιά.

Το στεγαστικό

Κατά πληροφορίες, στον σχεδιασμό της κυβέρνησης προβλέπεται ένα πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», το οποίο θα έχει μια «προίκα» περί τα 2 δις ευρώ, ένας συνδυασμός από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Το πρόγραμμα θα «τρέξει» προφανώς με επικαιροποιημένα κριτήρια, ενδεχομένως ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τα κριτήρια για τα επιλέξιμα προς αγορά με δάνειο ακίνητα.

Πηγή: protothema.gr