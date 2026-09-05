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Ν. Παπαθανάσης: Το Ταμείο Ανάκαμψης αφήνει αποτύπωμα στην καθημερινότητα

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Στην εκδήλωση «Καθημερινότητα και επενδύσεις στο επίκεντρο: Το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, συμμετείχε ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Παπαθανάσης συζήτησε με τον γενικό διευθυντή της Ομάδας Δράσης για τις Μεταρρυθμίσεις και τις Επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Declan Costello, με αντικείμενο την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου για τη χώρα.

Το αποτύπωμα των ευρωπαϊκών πόρων

Στην ανάρτησή του, ο αναπληρωτής υπουργός επισημαίνει ότι η Ελλάδα αξιοποίησε μια «ιστορική ευρωπαϊκή ευκαιρία», υλοποιώντας έργα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Όπως αναφέρει, οι παρεμβάσεις αυτές «ήδη αφήνουν το αποτύπωμά τους στην καθημερινότητα των πολιτών και στην οικονομία».

Ο κ. Παπαθανάσης σημειώνει ότι η πραγματική επιτυχία δεν θα πρέπει να κρίνεται μόνο από τους πόρους που απορροφήθηκαν ή από την επίτευξη των ορόσημων. Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, είναι όσα παραμένουν ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.

«Η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο από τους πόρους που απορροφούμε ή τα ορόσημα που πετυχαίνουμε, αλλά από όσα μένουν πίσω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υποδομές, υπηρεσίες και επενδύσεις

Στην ίδια ανάρτηση, ο αναπληρωτής υπουργός προσδιορίζει τα πεδία στα οποία θα πρέπει να αποτυπωθεί το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων. Πρόκειται για σύγχρονες υποδομές, καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερες επενδύσεις και μια οικονομία με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης συνδέει την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Η ανθεκτικότητα περιλαμβάνεται στην ανάρτηση ως ένας από τους στόχους που πρέπει να υπηρετούν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις, πέρα από την ολοκλήρωση των επιμέρους έργων.

Η επόμενη φάση

Ο κ. Παπαθανάσης υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, με στόχο η «η μεγάλη αυτή προσπάθεια να μεταφραστεί σε περισσότερες επενδύσεις, νέες ευκαιρίες και καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες», όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός.

Νίκος Παπαθανάσης

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