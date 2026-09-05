Γιώργος Μυλωνάκης: Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του – “Παρών με όλες μου τις δυνάμεις”

Στα καθήκοντά του έχει επιστρέψει ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε τους προηγούμενους μήνες.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρίσκεται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ.

Σε μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρθηκε στη δύσκολη δοκιμασία που πέρασε και την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

«Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς. Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, πάντα κοντά στους πολίτες. Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις», έγραψε ο Γιώργος Μυλωνάκης στη λεζάντα των κοινών φωτογραφιών που δημοσίευσε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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