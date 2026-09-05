ΣΥΡΙΖΑ για πτώση Phantom: Απαιτείται πλήρης, ενδελεχής και αμερόληπτη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια των δύο πιλότων του Phantom F-4 που κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα στο πλαίσιο του Athens Flying Week και σημιεωνει:

«Απαιτείται πλήρης, ενδελεχής και αμερόληπτη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος, ενώ καθίσταται επιτακτική η επανεξέταση του καθεστώτος υπό το οποίο διοργανώνονται τέτοιες επιδείξεις παρουσία χιλιάδων θεατών».