7 φράσεις και λέξεις που αλλάζουν το πώς σε βλέπουν οι άλλοι

Έχεις παρατηρήσει ποτέ πώς μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που μιλάς μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που οι άνθρωποι σε αντιμετωπίζουν; Κάποιες λέξεις, οι μικρές φράσεις αν χρησιμοποιηθούν σωστά, έχουν τη δύναμη να ανοίξουν πόρτες, να μαλακώσουν εντάσεις και να βελτιώσουν τις σχέσεις σου ακόμα και στις πιο δύσκολες συζητήσεις.

Σύμφωνα με τους ειδικούς σε θέματα επικοινωνίας και κοινωνικής ψυχολογίας μόλις 7 φράσεις και λέξεις είναι αρκετές για να κάνουν τους γύρω σου να σε βλέπουν και να σε αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο. Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι λέξεις και οι φράσεις, αλλά και πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Λέξεις που αλλάζουν το πώς σε βλέπουν οι άλλοι

1. «Συγγνώμη»

Η ειλικρινής αποδοχή ενός λάθους χτίζει γέφυρες στις σχέσεις. Δεν πρόκειται για παραδοχή ήττας, αλλά για αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου. Η λέξη «συγγνώμη» ηρεμεί εντάσεις και δείχνει σεβασμό. Δοκίμασέ την και θα δεις πόσο συχνά προκαλεί μια πιο θετική αντίδραση από τους γύρω σου.

2. «Ευχαριστώ»

Η ευγνωμοσύνη κάνει θαύματα στις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν δείχνεις ότι εκτιμάς τις προσπάθειες των άλλων, αυτοί γίνονται πιο ανοιχτοί και φιλικοί. Από τον μπαρίστα της γειτονιάς, μέχρι τους γείτονες και τους ξένους που κρατούν την πόρτα για να περάσεις, ένα «ευχαριστώ» φτιάχνει μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα γύρω σου.

3. «Καταλαβαίνω»

Η αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου, είναι υπερτιμημένη. Λέγοντας «καταλαβαίνω» δείχνεις ενσυναίσθηση, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνείς. Αυτή η απλή λέξη μειώνει εντάσεις και ενισχύει την ανοιχτή επικοινωνία.

Φράσεις που θα κάνουν τους γύρω σου να σε βλέπουν διαφορετικά

4. «Μπορείς να με βοηθήσεις;»

Το να ζητάς βοήθεια δείχνει ταπεινότητα και εμπιστοσύνη. Δίνει στους άλλους την ευκαιρία να συνδεθούν μαζί σου και να συμμετάσχουν, δημιουργώντας αίσθηση συνεργασίας και σεβασμού. Ακόμα και σε μικρές καθημερινές καταστάσεις, όπως ένα τεχνικό πρόβλημα, αυτή η φράση μπορεί να αλλάξει εντελώς τη δυναμική.

5. «Τι σκέφτεσαι;»

Το να δίνεις χώρο στους άλλους να εκφράσουν τη γνώμη τους δείχνει σεβασμό και δημιουργεί σύνδεση. Ενθαρρύνει τη συνεργασία και χτίζει αμοιβαία εκτίμηση, ειδικά όταν έχεις την τάση να μιλάς περισσότερο.

6. «Ας το βρούμε μαζί»

Τα προβλήματα γίνονται λιγότερο απειλητικά όταν προσεγγίζονται ως ομαδική προσπάθεια. Αυτή η φράση δείχνει συνεργασία, υπευθυνότητα και δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι λύσεις βρίσκονται πιο γρήγορα και με λιγότερη ένταση.

7. «Πώς μπορώ να σε στηρίξω;»

Προσφέροντας στήριξη δείχνεις ότι είσαι παρών και νοιάζεσαι. Ακόμα κι αν ο άλλος αρνηθεί, η προσφορά μόνη της ενισχύει τη σχέση και σε κάνει να φαίνεσαι αξιόπιστος και συμπονετικός.

Αυτές οι 7 φράσεις μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά η χρήση τους καθημερινά και με ειλικρίνεια αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι άνθρωποι σε αντιλαμβάνονται. Αν νιώθεις ότι σε αγνοούν ή δεν σε καταλαβαίνουν, προσπάθησε να τις εντάξεις στις συνομιλίες σου. Θα δεις τους γύρω σου να ακούν περισσότερο, να σε σέβονται και να σε αντιμετωπίζουν με διαφορετικό, πιο θετικό τρόπο.

Πηγή: ladylike.gr