Πιερρακάκης: Νέα πλατφόρμα “Συνέπεια” έως τέλος του έτους για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου σε ιδιώτες

Την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, τις επιδόσεις που έχουν καταγραφεί και τις προκλήσεις που παραμένουν παρουσίασε χθες, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μία ημέρα πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο της ομιλίας βρέθηκαν η ψηφιοποίηση, οι επενδύσεις, η αποκλιμάκωση του χρέους και η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Τα δεδομένα της οικονομίας

Στην εκδήλωση με θέμα «Πρόοδος για τη χώρα, Προοπτική για όλους», στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι τα οικονομικά δεδομένα διαμορφώνουν τις δυνατότητες για τις επόμενες παρεμβάσεις.

«Για να μπορέσεις να πάρεις τη σωστή απόφαση, πρέπει πρώτα να ξέρεις τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο», ανέφερε, συνοψίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης των δεδομένων στη χάραξη οικονομικής πολιτικής.

Ο υπουργός συνέδεσε τα δημοσιονομικά μεγέθη, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις με την καθημερινότητα των πολιτών. Τη σύνδεση αυτή ανέδειξαν και οι ιστορίες πέντε πολιτών, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε βίντεο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και αποτύπωσαν τον τρόπο με τον οποίο νομοθετικές παρεμβάσεις μπορούν να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα.

Όπως σημείωσε, η οικονομία πρέπει να επιτρέπει τη μείωση φόρων, την αύξηση εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας, την ενίσχυση των επενδύσεων και τη χρηματοδότηση της Υγείας και της Παιδείας.

Περισσότερες ψηφιακές συναλλαγές

Αναφερόμενος στις φορολογικές εισπράξεις από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι ανήλθαν συνολικά σε 33,37 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 29 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν μέσω τραπεζών, ενώ οι πληρωμές στις ΔΟΥ περιορίστηκαν στα 870 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, η ψηφιοποίηση αποτυπώνεται και στα στοιχεία του MyData. Τα παραστατικά αυξήθηκαν από 290 εκατ. το 2021 σε 2,2 δισ. το 2026, δηλαδή κατά 7,6 φορές μέσα σε μία πενταετία. Η αξία που δηλώθηκε στα παραστατικά έως το τέλος Αυγούστου του 2026 ξεπέρασε το 1 τρισ. ευρώ, ενώ συνολικά η αξία των συναλλαγών ήταν εξαπλάσια.

Στα τελωνεία, οι δηλώσεις και οι συναλλαγές ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, με την αξία των αγαθών να υπερβαίνει τα 85,1 δισ. ευρώ. Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στον νέο τελωνειακό κώδικα και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Επιχειρήσεις και δημόσιες επενδύσεις

Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, τα οποία παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δείχνουν σημαντική μεταβολή στο ισοζύγιο ανοίγματος και κλεισίματος επιχειρήσεων. Στις 28 Αυγούστου 2018 είχαν ανοίξει 68 επιχειρήσεις και είχαν κλείσει 80, με ημερήσιο ισοζύγιο -12. Την ίδια ημέρα του 2026 άνοιξαν 40.338 επιχειρήσεις και έκλεισαν 14.693, με θετικό ισοζύγιο 25.645.

«Η ψηφιοποίηση των στοιχείων μάς δίνει τη δυνατότητα να έχουμε “παλμογράφο” στην οικονομία», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η μέτρηση των δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για τον σχεδιασμό μεταρρυθμίσεων.

Οι δημόσιες επενδύσεις, όπως ανέφερε, αυξήθηκαν από 5,6 δισ. ευρώ το 2019 σε 16,7 δισ. ευρώ το 2026. Έως τις 28 Αυγούστου είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Η πλατφόρμα «Συνέπεια»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Έως τις 28 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί 265.000 τιμολόγια, συνολικής αξίας 22,6 δισ. ευρώ. Σε μία μόνο ημέρα, καταγράφηκαν 15.000 τιμολόγια αξίας 146,1 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα «Συνέπεια». Η πλατφόρμα θα παρέχει ενημέρωση για τα τιμολόγια του Δημοσίου που έχουν εξοφληθεί ή παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς και για τους φορείς που οφείλουν και τα σχετικά ποσά.

«Η πλήρης ορατότητα και η πλήρης διαφάνεια εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ για να τρέξουμε όλοι μας ακόμη γρηγορότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χρέος και ιδιωτικές οφειλές

Για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι επιτυχείς ρυθμίσεις εκτιμάται πως θα φτάσουν τις 23.838, σημειώνοντας αύξηση 155%. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις όπως η μείωση του ορίου υπαγωγής στον μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, η προστασία της κύριας κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, η ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη έως το 2023 και η αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ.

Στο δημόσιο χρέος, ανέφερε ότι μετά την πανδημία είχε φτάσει κοντά στο 210% και ότι η πρόβλεψη για το 2026 είναι 136,8%. Για το 2029, η εκτίμηση είναι ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 120%, εφόσον συνεχιστεί η ίδια πορεία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το χρέος του πρώτου Μνημονίου, ύψους 52,9 δισ. ευρώ, θα αποπληρωθεί έως το 2031, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη αποπληρωθεί 33,5 δισ. ευρώ, ενώ 12,8 δισ. ευρώ προβλέπεται να αποπληρωθούν εντός του έτους.

Ο υπουργός συνέδεσε την πρόωρη αποπληρωμή με την αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης που θα προέκυπτε από το 2032, καθώς τότε θα μεταφέρονταν στην εικοσαετία επιπλέον ποσά ύψους 25 έως 30 δισ. ευρώ, με ετήσιο κόστος περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η πρόοδος της οικονομίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα, το οποίο θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και θα αφορά την πορεία της χώρας έως το 2030. «Οι αριθμοί που βλέπετε να πέφτουν πίσω μου είναι το μέσο. Ο προορισμός είναι οι άνθρωποι που μόλις είδαμε μπροστά μας», ανέφερε.

Τη σύνδεση αυτή ανέδειξαν και οι αφηγήσεις πέντε πολιτών που προβλήθηκαν σε βίντεο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες αποτυπώθηκε στην πράξη πώς συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις μπορούν να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας.