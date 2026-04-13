Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τροχαίο με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, με έναν 88χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην περιοχή του Ευόσμου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αυτοκίνητο που οδηγούσε 67χρονος άνδρας συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 88χρονος άνδρας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του δεύτερου, τον σοβαρό τραυματισμό της συνεπιβάτιδος του και τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού και της συνεπιβάτιδος του πρώτου οχήματος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με σταθμό ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Μεσημεριανές ώρες χθες (12-04-2026), στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό, μετά τον κόμβο Μαιάνδρου, επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 67χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 88χρονος, επίσης, ημεδαπός άντρας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του δεύτερου, τον σοβαρό τραυματισμό συνεπιβάτιδός του και τον ελαφρύ τραυματισμό οδηγού και συνεπιβάτιδος του πρώτου οχήματος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης. Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο δυστύχημα

