Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Ήταν ένα δύσκολο και διαφορετικό Πάσχα, έπαθα σοκ όταν μου το είπε ο γιατρός

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, την Πέμπτη, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Alpha. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η μελαχρινή καλλονή αναφέρθηκε αφενός στο δύσκολο Πάσχα που έμελλε να περάσει την φετινή χρονιά και αφετέρου στην τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά.

Ειδικότερα, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ήταν ένα δύσκολο και διαφορετικό Πάσχα, καμία σχέση με όλα τα άλλα. Δυο εβδομάδες πριν, έπαθα λοίμωξη. Για την ακρίβεια ουρολόίμωξη. Είχα πάει στον γυναικολόγο μου και μου είπε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να εισαχθώ στο νοσοκομείο και θα έπρεπε να μου χορηγηθεί αντιβίωση ενδοφλέβια”.

“Με το που μου είπε ο γιατρός ότι θα έπρεπε να ‘μαι στο νοσοκομείο για 15 μέρες, έπαθα σοκ. Πέρασαν, όμως, οι δυο εβδομάδες και δόξα τω Θεώ είμαι καλά”.

“Εννοείται ότι είδα την πρεμιέρα του Νίκου Μουτσινά στο Lingo! Έχω μια λατρεία με τον Νίκο. Του ‘χα πει κάποτε και κάποτε ότι θέλω να γίνει ο νονός του παιδιού μου, άμα κάνω. Καλά έκανε που έκανε αυτή την επιστροφή με ένα διαφορετικό πρότζεκτ” πρόσθεσε, ακόμα, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι στην κάμερα της καθημερινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ΣΚΑΪ.