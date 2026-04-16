Μητσοτάκης: Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει ο Γιώργος Μυλωνάκης να παλεύει για τη ζωή του

Δριμεία επίθεση σε όσους καλλιεργούν το κλίμα τοξικότητας με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς που «μπορεί να γίνουν σφαίρες και να δημιουργείται ζούγκλα αθλιότητας» εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία που περνάει ο Γιώργος Μυλώνακης.

«Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του» είπε φορτισμένος ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ο ίδιος και η οικογένειά του. Όπως είπε «είναι το ίδιο Documento που πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα σκοπό να διαλύσει την οικογένεια μου και να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Για να χτυπηθώ εγώ και η οικογένεια μου. Η παράταξη τα παιδιά μας οι βουλευτές, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Παράλληλα ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη που, όπως είπε, περνά μια μεγάλη περιπέτεια υγείας ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισήγησή του στην Ολομέλεια της Βουλής στην προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Ευχαρίστησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προσφέρθηκε να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση και είπε ότι ανταποκρίνεται στο αίτημά του για αυτή τη συζήτηση αλλά, όπως είπε, λυπάται τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συγκυρία μέσα στην οποία διεξάγεται. «Διότι καθώς ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει το παρόν, εσείς επιλέγετε να αξιοποιήσετε αυτό το σημαντικό εργαλείο το οποίο έχετε στη διάθεσή σας, μια προ ημερησίας συζήτηση για να αναμασάτε το παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι σε μια συγκυρία που ζητούμενο είναι η ενότητα «εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού και σε στιγμές που η πατρίδα μας χρειάζεται σιγουριά και προοπτική, νομίζω ότι μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα του κράτους δικαίου -χωρίς να υποτιμώ καθόλου τη σημασία της σημερινής συζήτησης. Θα έπρεπε να συζητούμε για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο. Θα έπρεπε να συζητούμε για την αμυντική παρουσία της Ελλάδος στην Κύπρο. Θα έπρεπε πρωτίστως να συζητούμε για τις σημαντικές αναπόδραστες οικονομικές συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία και το πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν ή τουλάχιστον να μετριαστούν», τόνισε.

Ανέφερε ότι αυτά τα θέματα και οι συνέπειές τους, η ακρίβεια, οι τιμές των καυσίμων είναι που απασχολούν την κοινωνία ενώ η σημερινή συζήτηση αφορά ζητήματα που έχουν ξανατεθεί, αντικρούοντας ξανά και ξανά παλιές και αίολες κατηγορίες που έχουν και διαψευσθεί αλλά και κριθεί.

Όπως τόνισε, «πολλές φορές αδυνατούμε να δούμε τη χώρα μας ενταγμένη σ’ έναν κόσμο που αλλάζει και τη φυλακίζουμε μέσα από τις συζητήσεις και τα θέματα που επιλέγουμε να αναδεικνύουμε σε μια πολύ στενή, μικροκομματική ματιά».

«Σε μία εποχή που οι κίνδυνοι πληθαίνουν γύρω μας, σε μία εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται, όπου οι προβλέψεις για το μέλλον της οικονομίας σε περίπτωση περαιτέρω παράτασης αυτής της σύγκρουσης είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, έως και ενδεχομένως τραγικές, αδυνατούμε το αυτονόητο: να διακρίνουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά από τα μικρότερα και τα λιγότερο σοβαρά, προτάσσοντας όσα θα έπρεπε να μας ενώνουν διαχειριζόμενοι με ωριμότητα ευαίσθητα θέματα, τα οποία αφορούν την εθνική ασφάλεια και κυρίως στρέφοντας το βλέμμα προς προκλήσεις οι οποίες έρχονται και όχι σε υποθέσεις οι οποίες έχουν πάρει ήδη τη θέση τους στον χρόνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ ούτε ελέγχους σε δόσεις, πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον πολιτικό ανταγωνισμό».

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ανακοίνωσε ότι «η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν».

Διεμήνυσε, επίσης, ότι «ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ» χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο να ναρκοθετείται από ανεύθυνες συζητήσεις που γίνονται ενίοτε αντεθνικό επιχείρημα»