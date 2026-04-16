Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 49χρονος οδηγός νταλίκας που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

Καταδικάστηκε ο 49χρονος οδηγός νταλίκας που συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από τα Σκόπια, κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και για επικίνδυνη οδήγηση. Σύμφωνα με το protothema.gr, το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ αποφάσισε η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Ο 49χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι. Συγκεκριμένα, από την αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του προβλεπόμενου ορίου και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας (0,76 και 0,78 mg/l εκπνεόμενου αέρα, αντιστοίχως).

Ο ίδιος στην απολογία του παραδέχθηκε το λάθος του και δήλωσε ότι είναι επαγγελματίας οδηγός που δεν έχει απασχολήσει ποτέ ξανά τις Αρχές.

«Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Χτύπησα στον πλαϊνό καθρέφτη του αυτοκινήτου. Ήταν σταματημένο σε μια ουρά και το βρήκα καθώς περνούσα», είπε.