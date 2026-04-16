Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 49χρονο οδηγό φορτηγού που οδηγούσε μεθυσμένος

Συνελήφθη 49χρονος αλλοδαπός το μεσημέρι της Τρίτης (15/04), στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες χθες (15-04-2026) στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου, 49χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Δ.Χ. Ελκυστήρα με επικαθήμενο, υπό την επίδραση οινοπνεύματος και να εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.