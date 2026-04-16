Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 33χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας. Το περιστατικό έγινε χθες στις 00:30 ενώ ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πεζοδρόμιου δρόμου στο κέντρο της πόλης, όπου και κατέληξε μετά την πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

