Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στον ηλεκτροφωτισμό της Ε.Ο. Αεροδρομίου σήμερα στη Θεσσαλονίκη – Για ποιες ώρες

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών του ηλεκτροφωτισμού της Ε.Ο. Αεροδρομίου, από το ύψος της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής έως και 200 μέτρα μετά το ρέμα Ανθεμούντα θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 20-04-2026, και συγκεκριμένα από τις 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας εκ περιτροπής και στα δύο ρεύματα.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.