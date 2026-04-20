Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

Συνολικά οκτώ άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 17-04 2026 έως πρωινές ώρες σήμερα (20-04-2026) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Τούμπας – Τριανδρίας συνέλαβαν συνολικά οκτώ 8 άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

Ηχορύπανση

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Κιμ και Κόρτνεϊ Καρντάσιαν σε κοινά στιγμιότυπα από την παιδική τους ηλικία – Δείτε τις φωτογραφίες

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Τζούλια Νόβα: Μου μιλούσαν πολύ άσχημα στον “Τροχό της Tύχης” και έκλαιγα, στενοχωριόμουν και έβγαλα ψυχοσωματικά

ΥΓΕΙΑ 53 λεπτά πριν

Αποφρακτικός ειλεός: Τι είναι και που οφείλεται – Ποια είναι τα ύποπτα συμπτώματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Δεν εμφανίστηκε στο ντέρμπι τίτλου και γνώρισε βαριά ήττα με 3-0

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Γιώργος Λιάγκας: “Είναι μια περίοδος που θέλω να πάρω κάποιες σημαντικές αποφάσεις” – Η εξομολόγηση στον αέρα του Πρωινού