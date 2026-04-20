Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα
Συνολικά οκτώ άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 17-04 2026 έως πρωινές ώρες σήμερα (20-04-2026) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Τούμπας – Τριανδρίας συνέλαβαν συνολικά οκτώ 8 άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.
Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κεφαλονιά: Στον Κορυδαλλό οι τρεις συλληφθέντες – “Πιθανότατα να προκύψουν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα”
- Ιράν: Εκτελέστηκαν δύο άνδρες για διασυνδέσεις με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών
- Ξεσηκώθηκαν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου: “Όχι” στις μαζικές σφαγές λόγω του αφθώδους πυρετού, να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμού