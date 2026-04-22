Σέρρες: Άσκηση ετοιμότητας της Πυροσβεστικής – Μέσω προσομοίωσης τροχαίου με απεγκλωβισμό τραυματία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική άσκηση ετοιμότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, με σενάριο την αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά και υπήρξε άμεση ανάγκη απεγκλωβισμού τραυματία οδηγού.

Στην εκπαιδευτική άσκηση ετοιμότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο 2ο Χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, μπροστά στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών με πυροσβεστικά και διασωστικά οχήματα, καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ και της ΕΛ.ΑΣ. και ο στόχος ήταν ο ρεαλιστικός συντονισμός όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε ένα πραγματικό συμβάν.

Μέσω της προσομοίωσης εξετάστηκε ο χρόνος ανταπόκρισης, η αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών ενεργειών, η χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού και οι διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των φορέων. Κατά τη διάρκεια της άσκησης δοκιμάστηκε ένα καινούργιο υλικό, μια αντιπυρική κουβέρτα, η οποία είναι ειδική για φωτιά σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η χρήση της είχε επιτυχία. «Πρώτη μας προτεραιότητα είναι πάντοτε η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία της περιουσίας τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά, με την εκπαίδευση και τις ασκήσεις που πραγματοποιούμε όλο το χρόνο. Είμαστε ευχαριστημένοι, η άσκηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία όπως και η χρησιμοποίηση της κουβέρτας για πρώτη φορά. Είδατε κι εσείς ότι πολύ εύκολα η φωτιά σταμάτησε και με αυτόν τον τρόπο προστατεύσεις το γύρω περιβάλλον» είπε στην ΕΡΤ Σερρών ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών, Πύραρχος Πρόδρομος Καλαϊτζίδης ο οποίος ευχαρίστησε τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην άσκηση, την Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ Σερρών, τον TAP Αγωγό Φυσικού Αερίου, τη βιοενέργεια, την express service που παραχώρησε το όχημα και το Δήμο Σερρών.

