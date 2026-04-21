Ανδρουλάκης: Ο αγώνας ενάντια στη δικτατορία δεν ήταν μόνο αγώνας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αλλά και για εθνική αξιοπρέπεια

«Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 άνοιξε τον δρόμο για ένα καθεστώς βαθιάς εξάρτησης της χώρας. Η χούντα δεν στηρίχθηκε μόνο στα τανκς, αλλά και σε ισχυρά πολιτικά και οικονομικά κέντρα που ήθελαν μια Ελλάδα απολύτως ελεγχόμενη χωρίς φωνή, χωρίς ουσιαστική κυριαρχία», τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο του πραξικοπήματος της δικτατορίας την 21η Απριλίου 1967.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε πως «τα ίδια αυτά κέντρα είχαν προηγουμένως συμβάλει καθοριστικά στην ανατροπή της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, μέσω των αποστατών, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική εκτροπή».

Επισήμανε ακόμη το γεγονός ότι η τραγωδία της Κύπρου επιβεβαίωσε με τον πιο οδυνηρό τρόπο πού οδηγεί η υποκατάσταση της λαϊκής βούλησης από εξαρτήσεις και ξένες παρεμβάσεις.

«Γι’ αυτό ο αγώνας ενάντια στη δικτατορία δεν ήταν μόνο αγώνας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ήταν ταυτόχρονα αγώνας για εθνική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία», σημείωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «σήμερα, η δημοκρατία δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση, όταν η Δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές στοχοποιούνται και όταν η αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος τείνει να γίνει κανόνας [τότε] χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας».

«Χρέος της γενιάς μας είναι να σταματήσει τη θεσμική και αξιακή παρακμή. Με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή που αποκαθιστά το κράτος δικαίου, καταπολεμά τις ανισότητες και δίνει ξανά ελπίδα στον ελληνικό λαό», κατέληξε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απογοητευτική η εικόνα του Θερμαϊκού – Σκουπίδια, φύκια και… ηλεκτρικά πατίνια επιπλέουν στη θάλασσα – Βίντεο και φωτογραφίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αλεπουδάκια έπεσαν σε άδεια πισίνα – Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο έκοβε βόλτες στην Άνω Πόλη – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ με κατηγορεί ως αντιθεσμικό αλλά το 2014 ζητούσε πειθαρχικές ευθύνες για την εισαγγελέα Παπανδρέου όταν έστειλε δικογραφία κατά του Βενιζέλου

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Γιώργος Γρηγοριάδης: Έχω περάσει περισσότερες ώρες στον ΑΝΤ1 απ’ ό,τι στο σπίτι μου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

“Έπεσε” η πλατφόρμα των αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό