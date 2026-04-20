Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκαν τα οχήματα από το σημείο της καθίζησης στους Στάβλους Παπάφη – Βίντεο και εικόνες

Απομακρύνθηκαν τα οχήματα που βρισκόντουσαν στο… χείλος του γκρεμού, μετά την καθίζηση στο σημείο του εργοταξίου της ανάπλασης της περιοχής στους Στάβλους Παπάφη στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαταστάθηκε η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση στο σημείο που έγινε η κατάρρευση.

Το χρονικό του συμβάντος

Το περιστατικό έγινε σήμερα νωρίς το πρωί. Το τοιχίο αντιστήριξης του εργοταξίου από την πλευρά της οδού Αλοννήσου κατέρρευσε, με συνέπεια να υποχωρήσει και το οδόστρωμα του δρόμου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η υποχώρηση προκλήθηκε από θραύση αγωγού νερού κατά τη διάρκεια εργασιών την εγκατάσταση οπτικών ινών.

Λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος, τα παρκαρισμένα οχήματα στην άκρη της οδού Αλοννήσου κρεμόντουσαν στον αέρα ενώ ένα έπεσε μέσα στο εργοτάξιο!

Εισαγγελική έρευνα για την καθίζηση

Ελεύθερος ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 28χρονος που συνελήφθη για το περιστατικό με την υποχώρηση εδάφους στην Τούμπα.

Η εισαγγελέας διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα ώστε να ολοκληρωθούν οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και να συμπεριληφθούν στον φάκελο της δικογραφίας, ώστε να αξιολογηθούν στη συνέχεια τυχόν ποινικές ευθύνες.

Υπό αυτές τις συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος ο 28χρονος, που είχε συλληφθεί για το περιστατικό και, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι υπεύθυνος τού έργου για τις οπτικές ίνες.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα. Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό.