Άρης: Στο “Nick Galis Hall” το Σάββατο ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Μαζί τους και ο Σιάο

Παρόντες στο “Nick Galis Hall” αναμένεται να είναι ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στην προσεχή αναμέτρηση με τον Πανιώνιο, όπου, μεταξύ άλλων, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσου αγωνιζόμενο και τον αδερφό τους, Κώστα.

Ο Άρης παίζει με τον Πανιώνιο το προσεχές Σάββατο (25/04, 18:15), στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Stoiximan GBL.

Εκτός των αδελφών Αντετοκούνμπο, παρών θα είναι και ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο είναι γνωστό ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια Αντετοκούνμπο και, πλέον, έχει την ευκαιρία κι εκείνος -για πρώτη φορά- να έρθει στο Αλεξάνδρειο μαζί με Γιάννη και Θανάση, οι οποίοι αγωνίζονται στους Μιλγουόκι Μπακς. Η ομάδα τους δεν θα αγωνιστεί στα play off του NBA, που σημαίνει ότι η σεζόν τελείωσε πρόωρα για εκείνους, κάτι που συμβαίνει μετά από 10 χρόνια, κατά τα οποία είχαν αδιάλειπτη παρουσία.

Κάπως έτσι αρχίζουν και οι… παρατεταμένες διακοπές των αδελφών Αντετοκούνμπο, οι οποίοι θα περάσουν, όπως κάθε χρόνο, αρκετό καιρό στην Ελλάδα, κάνοντας διακοπές. Και η πρώτη τους δημόσια στάση αναμένεται να είναι το “Nick Galis Hall”.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Θεσσαλονικείς, στο ματς με τον Πανιώνιο, θα παραταχθούν με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος επανέρχεται στην αποστολή, μετά την απουσία του από την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Πηγή: metrosport.gr

