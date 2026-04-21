Δημαρέλος για το πρόστιμο σε μουσικούς: Είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων

“Πρέπει να καταστεί σαφές πως κανείς δεν βάζει εμπόδια στη μουσική, απαγορεύεται, όμως, η χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων”. Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων & Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε μουσικούς του δρόμου στη νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει ο κ. Δημαρέλος, συναντήθηκε με τους δύο μουσικούς στους οποίους επιβλήθηκε το πρόστιμο και τονίζει πως “ο συνωστισμός μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε όλο το μήκος της νέας Παραλίας και η σωρεία καταγγελιών από πολίτες μας οδήγησε πριν μερικούς μήνες στη σύνταξη και εφαρμογή μιας νέας Κανονιστικής που βάζει τάξη στην άναρχη κατάσταση που επικρατούσε”.

“Είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων”, τονίζει επίσης ο κ. Δημαρέλος.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Ως δημοτική Αρχή είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων. Δεν είναι στις προτεραιότητές μας να λειτουργούμε τιμωρητικά. Στο πλαίσιο αυτό, μου ζητήθηκε από το Δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη να καλέσω στο γραφείο μου τους δύο μουσικούς και να συζητήσω μαζί τους για τα όσα διαδραματίστηκαν.

Ο συνωστισμός μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε όλο το μήκος της νέας Παραλίας και η σωρεία καταγγελιών από πολίτες μας οδήγησε πριν μερικούς μήνες στη σύνταξη και εφαρμογή μιας νέας Κανονιστικής που βάζει τάξη στην άναρχη κατάσταση που επικρατούσε. Πρέπει να καταστεί σαφές πως κανείς δεν βάζει εμπόδια στη μουσική, απαγορεύεται, όμως, η χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων.

Όπως αποδεικνύεται από τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στον τομέα του Πολιτισμού είμαστε στο πλευρό των νέων καλλιτεχνών που παραμένουν και δημιουργούν στη Θεσσαλονίκη. Σεβόμαστε το έργο και την προσφορά τους, θέλουμε να συνεχίσουν να προσθέτουν με τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητά τους, εξασφαλίζοντάς τους κατάλληλες συνθήκες καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα απευθύνω πρόσκληση σε μουσικούς του δρόμου ώστε να εργαστούμε για τη δημιουργία μιας βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, θα εκπονηθεί από κοινού ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σχετικά με την άσκηση της μουσικής στο δρόμο.