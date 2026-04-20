Θεσσαλονίκη: “Κάηκε” η Πλατεία Αριστοτέλους από το τρομερό pyro show των οπαδών του ΠΑΟΚ στις 19:26 – Δείτε εικόνες και βίντεο

Στις 19:26 η Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη πήρε στην κυριολεξία «φωτιά», με τους χιλιάδες οπαδούς του ΠΑΟΚ να δημιουργούν ένα τρομερό pyro show για τα 100 χρόνια του “Δικεφάλου του Βορρά”.

Δείτε βίντεο του thestival

Φίλοι του ΠΑΟΚ κάθε ηλικίας βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης για να ζήσουν την μεγάλη γιορτή του συλλόγου, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει λίγο από ποδοσφαιρικό αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Δικεφάλου μονοπωλούν τα τρόπαια του ποδοσφαιρικού τμήματος, τα οποία εκτίθενται σε περίοπτη θέση. Επιπλέον, έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες που προβάλλουν αδιάκοπα τις μεγαλύτερες στιγμές του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα.

Το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Εικόνες του Intime από το εντυπωσιακό pyro show: